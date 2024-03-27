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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمر العلاقات.. روسيا ترد على اليابان بعد عدم تهنئتها بفوز بوتين بالانتخابات

روسيا واليابان
روسيا واليابان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن اليابان تتخلص بشكل منهجي مما تبقى من العلاقات الثنائية مع روسيا.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، تعليقا على قرار طوكيو عدم تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوزه في الانتخابات: "لم يفاجأ أحد بسلوك طوكيو وهي تتخلص بشكل منهجي مما تبقى من العلاقات الثنائية مع موسكو".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الجانب الياباني حاول استغلال الانتخابات الروسية للضغط من أجل مطالبته غير الشرعية بجزر الكوريل الجنوبية.

وقالت إن سيادة روسيا على هذه الأراضي نتيجة الحرب العالمية الثانية هي حقيقة تاريخية موضوعية لا يمكن دحضها ولا رجعة فيها، ولا توجد أسئلة حول هذا ولا يمكن أن يكون هناك أي أسئلة، والموضوع مغلق إلى الأبد.

وأضافت المتحدث باسم الخارجية الروسية: "نأمل أن يتمتع الشعب الياباني بالحكمة الكافية لإدراك مدى ضرر سياسة طوكيو المعادية للروس على المصالح الوطنية، والعودة إلى مبادئ حسن الجوار والتعاون متبادل المنفعة والاحترام والمنفعة المتبادلة".

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