لا تلبي مصالحنا.. تحذير خطير من روسيا للغرب بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا تعتزم إعادة النظر في مشاركتها في الاتفاقيات الدولية التي لا تلبي مصالحها.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "من أجل المضي قدمًا في جرد الأساس التنظيمي للعلاقات الروسية، الذي تم إجراؤه في السنوات السابقة، سيستمر التحليل القانوني للمقترحات المتعلقة بإنهاء وتعليق المعاهدات التي فقدت أهميتها أو توقفت عن تلبية مصالح بلدنا بشكل دائم".

وأضافت: "لن تستمر روسيا في معارضة "العدوان القانوني" للغرب بشكل فعال فحسب، بل سترد أيضاً بشكل استباقي لتقديم البلدان التي تنتهك التزاماتها الدولية إلى العدالة".

وتابعت الخارجية الروسية في بيانها: "وفي الوقت نفسه، من المهم معارضة تصرفات الغرب لتسييس وكالات العدالة الدولية وغيرها من الهياكل المتعددة الأطراف".

وأشارت إلى أنه من الضروري بناء جهود جماعية، جنبًا إلى جنب مع البلدان ذات التفكير المماثل، في المجال القانوني ضد الجماعات الإرهابية الجديدة غير القانونية والممارسة الاستعمارية للإجراءات القسرية الأحادية الجانب.