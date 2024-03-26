عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية المجر: لا نية لقطع العلاقات مع روسيا بسبب العقوبات

وزير الخارجية المجري
وزير الخارجية المجري

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن المجر ليس لديها أي نية لقطع الاتصالات رفيعة المستوى مع روسيا ويجب أن تظل جميع وسائل الاتصالات مفتوحة.

وأضاف زيجارتو في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "أننا نبقى على اتصال مع الزعماء الروس، أنا شخصياً على اتصال مع زملائي، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ونائب رئيس الوزراء للصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف".

وأضاف وزير الخارجة المجري: "نعتقد أن قنوات الاتصال يجب أن تظل مفتوحة، لأننا إذا قطعنا قنوات الاتصال، فإننا نقلل من فرصة السلام في المستقبل، لأنه في النهاية، سيتعين علينا أن نتحدث مع بعضنا البعض".

وتابع: "نحن نؤمن بأن الدبلوماسية تتعلق بالقدرة على التحدث مع بعضنا البعض، حتى لو كانت الظروف معقدة، وحتى لو لم تتفق على كل شيء، وليس بالأمر الكبير أن تتحدث مع أولئك الذين تتفق معهم على كل شيء".

وبحسب سيارتو، هناك دائمًا مجالات لا تخضع لنظام العقوبات.

وقال: "سؤالي هو لماذا لا نحسن تعاوننا مع روسيا في المجالات التي لا تتأثر بالعقوبات؟، كلما كانت هناك حاجة لاتصالات رفيعة المستوى".

أزمة دبلوماسية بين المجر والولايات المتحدة بسبب بايدن

المجر: ترامب يعد بعدم تمويل أوكرانيا حال عودته رئيسا لأمريكا

وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو روسيا المجر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

بخدعة من تريزيجيه.. رامي ربيعة يسجل الهدف الأول في شباك كرواتيا

موضوعات متعلقة

أزمة دبلوماسية بين المجر والولايات المتحدة بسبب بايدن

المجر: ترامب يعد بعدم تمويل أوكرانيا حال عودته رئيسا لأمريكا

في إطار التعاون المشترك .. بنها تستقبل وفد جامعة بانونيا بدولة المجر

رئيس وزراء المجر: هيمنة الغرب انتهت .. ونظام عالمي جديد يتشكل الآن

خطوة واحدة أمام المجر لإقرار انضمام السويد الناتو

ضرر للأمن الأوروبي.. ما هي نتيجة موافقة المجر على انضمام السويد للناتو؟

رسميا.. فوز تاماس سوليوك بالانتخابات الرئاسية في المجر

ترشيحاتنا

كرواتيا تفوز على الفراعنة برباعية في نهائي كأس عاصمة مصر

وقعت العقود فجرا.. عمرو الحديدي يحكي قصة مثيرة عن انتقاله للأهلي

لأول مرة منذ 2010|أحمد موسى: 90 ألف متفرج بمباراة كرة قدم في مصر

كأس العاصمة|كرواتيا تنهي آمال منتخب مصر بهدف رابع في شباك أبو جبل

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 مارس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة الشكاوى.. آبل تفاجىء المستخدمين ببعض التحديثات فما هي؟

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

جددي السفرة.. طريقة عمل الأرز بالبريكا

طريقة عمل الشيش طاووق والسمبوسك بمذاق لا يقاوم

فيديو

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ