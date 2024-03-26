وزير خارجية المجر: لا نية لقطع العلاقات مع روسيا بسبب العقوبات

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن المجر ليس لديها أي نية لقطع الاتصالات رفيعة المستوى مع روسيا ويجب أن تظل جميع وسائل الاتصالات مفتوحة.

وأضاف زيجارتو في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "أننا نبقى على اتصال مع الزعماء الروس، أنا شخصياً على اتصال مع زملائي، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ونائب رئيس الوزراء للصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف".

وأضاف وزير الخارجة المجري: "نعتقد أن قنوات الاتصال يجب أن تظل مفتوحة، لأننا إذا قطعنا قنوات الاتصال، فإننا نقلل من فرصة السلام في المستقبل، لأنه في النهاية، سيتعين علينا أن نتحدث مع بعضنا البعض".

وتابع: "نحن نؤمن بأن الدبلوماسية تتعلق بالقدرة على التحدث مع بعضنا البعض، حتى لو كانت الظروف معقدة، وحتى لو لم تتفق على كل شيء، وليس بالأمر الكبير أن تتحدث مع أولئك الذين تتفق معهم على كل شيء".

وبحسب سيارتو، هناك دائمًا مجالات لا تخضع لنظام العقوبات.

وقال: "سؤالي هو لماذا لا نحسن تعاوننا مع روسيا في المجالات التي لا تتأثر بالعقوبات؟، كلما كانت هناك حاجة لاتصالات رفيعة المستوى".