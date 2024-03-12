أزمة دبلوماسية بين المجر والولايات المتحدة بسبب بايدن

وصف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالكذب، كما استدعى السفير الأمريكي في بودابست، ديفيد بريسمان.

وقال وزير الخارجية المجري إنه سُئل عما إذا كان بإمكانه أن يقول بالضبط أين ومتى قال أوربان إنه لا يؤمن بالديمقراطية، لكن لم تكن هناك إجابة، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية.

وأضاف سيارتو: "هذا يجعل العلاقات الثنائية صعبة للغاية لأنه لا يهين الحكومة ولا رئيس الوزراء، بل البلد بأكمله".

وفي وقت سابق، قال أوربان إنه سيكون أمرا سيئا إذا أعيد انتخاب بايدن لولاية ثانية.