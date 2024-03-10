المجر: ترامب يعد بعدم تمويل أوكرانيا حال عودته رئيسا لأمريكا

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعد بأنه لن يقدم أموالا لأوكرانيا إذا أصبح رئيسا مرة أخرى، وأكد أوربان أنه من دون الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن أوروبا من تمويل الصراع، وسوف ينتهي.

أضاف أوربان في مقابلة مع قناة"إم 1" التلفزيونية ، أنه "من الواضح أن أوكرانيا نفسها لا تقف على قدميها إذا لم يقدم الأمريكيون الأسلحة والمال، وتبعهم الأوروبيون، وإذا لم يقدم الأمريكيون المال، فلن يفعل الأوروبيون ذلك".

أشار أوربان إلى أن "ترامب ليس الرئيس الآن، لكن حزبه يتدخل عندما يريد الديمقراطيون إرسال الأموال إلى الحرب، قال ترامب إنه إذا عاد، فلن يفعل ذلك، ولا فلسًا واحدًا، و وشدد على أن هذه الحرب ستنتهي".

أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في 1 مارس الجاري، بأن الوقت في أوكرانيا لصالح روسيا، ويجب على الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا البدء على الفور في مفاوضات السلام مع روسيا.

وقال أوربان في "المنتدى الدبلوماسي" في أنطاليا: "أود أن أوضح موقف بودابست بشأن الحرب (في أوكرانيا)، ونظرا لعدم وجود ممثلين عن الاتحاد الأوروبي هنا (في المنتدى الدبلوماسي)، أود أن أقول إن هناك سيناريوهين، (الأول) عندما يكون الوقت في مصلحة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، فالصراع يستمر".

وفي وقت سابق، أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال اجتماع لحزب "فيدس"، بأن دعم أوكرانيا له ثمن سياسي باهظ للغاية بالنسبة لأوروبا، وبالتدريج لا أحد هناك يؤمن بقدرة كييف على كسب الصراع.

وقالت صحيفة مجرية: "شدد رئيس الوزراء، كما كان من قبل، على ضرورة التغيير في بروكسل... وأن الحرب لا تنتهي، وأوروبا تتحمل عبئا ثقيلا بشكل متزايد، لأن الدعم المالي لأوكرانيا في أمريكا يتضاءل بسبب الخلافات حول الانتخابات الرئاسية".