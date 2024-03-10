عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر: ترامب يعد بعدم تمويل أوكرانيا حال عودته رئيسا لأمريكا

ترامب
ترامب

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعد بأنه لن يقدم أموالا لأوكرانيا إذا أصبح رئيسا مرة أخرى، وأكد أوربان أنه من دون الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن أوروبا من تمويل الصراع، وسوف ينتهي.

أضاف أوربان في مقابلة مع قناة"إم 1" التلفزيونية ، أنه "من الواضح أن أوكرانيا نفسها لا تقف على قدميها إذا لم يقدم الأمريكيون الأسلحة والمال، وتبعهم الأوروبيون، وإذا لم يقدم الأمريكيون المال، فلن يفعل الأوروبيون ذلك".

أشار أوربان إلى أن "ترامب ليس الرئيس الآن، لكن حزبه يتدخل عندما يريد الديمقراطيون إرسال الأموال إلى الحرب، قال ترامب إنه إذا عاد، فلن يفعل ذلك، ولا فلسًا واحدًا، و وشدد على أن هذه الحرب ستنتهي".

أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في 1 مارس الجاري، بأن الوقت في أوكرانيا لصالح روسيا، ويجب على الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا البدء على الفور في مفاوضات السلام مع روسيا.

وقال أوربان في "المنتدى الدبلوماسي" في أنطاليا: "أود أن أوضح موقف بودابست بشأن الحرب (في أوكرانيا)، ونظرا لعدم وجود ممثلين عن الاتحاد الأوروبي هنا (في المنتدى الدبلوماسي)، أود أن أقول إن هناك سيناريوهين، (الأول) عندما يكون الوقت في مصلحة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، فالصراع يستمر".

وفي وقت سابق، أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، خلال اجتماع لحزب "فيدس"، بأن دعم أوكرانيا له ثمن سياسي باهظ للغاية بالنسبة لأوروبا، وبالتدريج لا أحد هناك يؤمن بقدرة كييف على كسب الصراع.

وقالت صحيفة مجرية: "شدد رئيس الوزراء، كما كان من قبل، على ضرورة التغيير في بروكسل... وأن الحرب لا تنتهي، وأوروبا تتحمل عبئا ثقيلا بشكل متزايد، لأن الدعم المالي لأوكرانيا في أمريكا يتضاءل بسبب الخلافات حول الانتخابات الرئاسية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

دعاء نية الصيام.. اللهم إني نويت صوم شهر رمضان كاملا

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى وفضلها؟ هذه أسهل طريقة لأدائها

موضوعات متعلقة

هنية: حماس لا تزال منفتحة على محادثات الهدنة في غزة بعد فشل الوساطة قبل رمضان

بابا الفاتيكان يطالب أوكرانيا بالاستسلام لروسيا.. ما السر؟

القبض على مهرب مخدرات مساعد سابق لبارون المافيا الكولومبي بابلو إسكوبار

جنرال بالجيش السوداني: هدنة شهر رمضان مرهونة بمغادرة الدعم السريع للمواقع العامة والمدنية

ماكرون يدعم مشروع قانون "نهاية الحياة" لطرحه أمام البرلمان في مايو

الملك سلمان: نتألم لما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين مع حلول شهر رمضان

سوريا تعلن غدا بداية شهر رمضان لعام 1445هـ

وسط تصاعد عنف العصابات..مسلحون يهاجمون مراكز الشرطة قرب القصر الوطني في هايتي

ترشيحاتنا

مواعيد مترو الأنفاق في شهر رمضان

لطلاب المدارس والجامعات.. طرق صحيحة لتنظيم المذاكرة خلال شهر رمضان

نصائح للمرضعات عند صيام رمضان .. افطري في هذه الحالات

الأسعار الرسمية لـ 5 سيارات "سيدان" صينية بالسوق المصري

رمضان شهر الخير.. موبايل 5G Poco الجديد بـ 5000 جنيه

الطقس في رمضان| الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ومفاجأة يوم الأربعاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح الحلقة1.. انفجار المحكمة وسقوط الطائرة بحمادة هلال .. ودياب مفاجأة الأحداث

دراما رمضان 2024.. أبطال وقصة ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين.. صور وفيديو

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

فيديو

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

لأول مرة محمد رحيم يكشف كواليس بدايته مع عمرو دياب بواسطة حميد الشاعري |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ