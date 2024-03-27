روسيا: ملتزمون بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن روسيا ملتزمة بمهام وأهداف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 حول عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إنه "بعد 20 عامًا يحافظ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 على أهميته بمثابة الوثيقة الدولية الشاملة الهادفة إلى التعاون ومساعدة الدول في ما يخص شئون عدم الانتشار، وخاصة في اتخاذ إجراءات فعالة على المستوى الوطني لمنع وقوع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاله والمواد الخاصة بها في أيدي جهات غير حكومية".

وأشار إلى أن أهمية هذا الهدف "لا تقدر بثمن، بما في ذلك على خلفية استمرار وجود مخاطر الإرهاب الذي عانت منه بلادنا الأسبوع الماضي".

وأكد أن "روسيا ملتزمة بشكل ثابت بمهام وأهداف القرار، وهي كانت إحدى الجهات التي بادرت إلى الاتفاق عليه وشاركت بنشاط في صياغة بنوده الأساسية".

وشدد على ضرورة "عدم استغلال بنوده كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تحول اللجنة (الخاصة بمتابعة تنفيذ القرار) إلى أداة للتجاوزات".

ولفت إلى عدم جواز "فرض أي أجندات ضيقة لا علاقة لها بمهام عدم الانتشار" على هذه اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي.