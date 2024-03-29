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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم فريد وشحن سريع.. موبايل جديد من Tecno قالب الدنيا

Tecno Pova 6 Pro
Tecno Pova 6 Pro

طرحت شركة تكنو Tecno، هاتفها الذكي المميز Pova 6 Pro للبيع في السوق الهندية، بعد أسابيع من الإعلان عنه لأول مرة خلال المؤتمر العالمي للجولات MWC 2024 مع بعض المواصفات والميزات البارزة.

مواصفات هاتف تكنو Pova 6 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف تكنو Pova 6 Pro، بتصميم أنيق شبه شفاف مع واجهة Arc التي تحتوي على أكثر من 200 مصباح LED على اللوحة الخلفية للجهاز، والتي يمكن أن توفر أكثر من 100 خيار تخصيص.

 

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ويتميز هاتف تكنو Pova 6 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة وبدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2436 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة في المتر.

Tecno Pova 6 Pro

ويعمل هاتف تكنو Pova 6 Pro، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويعد تكنو Pova 6 Pro،  أول هاتف ذكي في الهند يتم تشغيله بواسطة حزمة بطارية Li-Polymer ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 70 وات، والت يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50 % في غصون 19 دقيقة فقط، بينما يستغرق الشحن الكامل 50 دقيقة.

Tecno Pova 6 Pro

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف Pova 6 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 0.08 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، تحتوي على فلاش LED مزدوج اللون.

ويتوفر هاتف تكنو Tecno Pova 6 Pro، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 19999 روبية هندية (أي ما يعادل 11.378 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Tecno Pova 6 Pro
TECNO تكنو Pova 6 Pro Tecno Pova 6 Pro تكنو Pova 6 Pro

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