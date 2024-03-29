بتصميم فريد وشحن سريع.. موبايل جديد من Tecno قالب الدنيا

طرحت شركة تكنو Tecno، هاتفها الذكي المميز Pova 6 Pro للبيع في السوق الهندية، بعد أسابيع من الإعلان عنه لأول مرة خلال المؤتمر العالمي للجولات MWC 2024 مع بعض المواصفات والميزات البارزة.

مواصفات هاتف تكنو Pova 6 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف تكنو Pova 6 Pro، بتصميم أنيق شبه شفاف مع واجهة Arc التي تحتوي على أكثر من 200 مصباح LED على اللوحة الخلفية للجهاز، والتي يمكن أن توفر أكثر من 100 خيار تخصيص.



ويتميز هاتف تكنو Pova 6 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة وبدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2436 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة في المتر.

Tecno Pova 6 Pro

ويعمل هاتف تكنو Pova 6 Pro، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويعد تكنو Pova 6 Pro، أول هاتف ذكي في الهند يتم تشغيله بواسطة حزمة بطارية Li-Polymer ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 70 وات، والت يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50 % في غصون 19 دقيقة فقط، بينما يستغرق الشحن الكامل 50 دقيقة.

Tecno Pova 6 Pro

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف Pova 6 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 0.08 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، تحتوي على فلاش LED مزدوج اللون.

ويتوفر هاتف تكنو Tecno Pova 6 Pro، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 19999 روبية هندية (أي ما يعادل 11.378 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.