«مستقبل وطن» ينظم يوما ترفيهيا للأيتام في رأس غارب

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر برئاسة عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، يوماََ ترفيهياََ لعدد من الأطفال الأيتام بمدينة رأس غارب، في إطار الدور المجتمعي للحزب بتوجيهات من الأمانة المركزية.

شمل اليوم الترفيهي عددا من العروض الرياضية، والتي من أهمها فقرة لأكاديمية الكاراتيه، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال في الرسم بالألوان على الألواح الورقية وعدد من الاغاني الرمضانية.

وقال محمد خليل سباق، أمين الحزب برأس غارب، إن الحزب حرص على مشاركة الاطفال الايتام وتنظيم يوم ترفيهي لهم وسط أجواء من الفرح لتوصيل رسالة أنهم وسط نسيج وطني واحد، وأنهم جزء هام من المجتمع.