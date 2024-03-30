أخبار التوك شو.. الحكومة توقع عقود كبيرة مع شركات عالمية.. غارات إسرائيلية تقتل فلسطينيين بينهم أطفال ونساء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 30-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



مدبولي: نتابع عن كثب تنفيذ ورصد انخفاض أسعار السلع وسيشعر بها المواطن

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إننا نتابع تنفيذ ورصد انخفاض أسعار السلع، وعلى المواطنين التواصل مع الجهات المعنية بأسعار السلع المبالغ فيها.



الحكومة: توقيع عقود كبيرة مع شركات عالمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الدكتور مصطفي مدبولي إن مصر تشهد توقيع عدد آخر من العقود الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كبري الشركات العالمية التي تسثمر بمليارات الدولارات فى مصر سوق تخلق عشرات الألوف من فرص العمل.



وجود آثارنا لديكم لا يعني أنها ملككم.. زاهي حواس يوجه رسالة مهمة للبريطانيين

عبر زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات ووزير الدولة لشئون الآثار سابقًا، عن قلقه بشأن سلامة الآثار المصرية التي لا تزال موجودة في متاحف بريطانيا بعد سرقة أحدها العام الماضي واختفاء مئات القطع الأثرية.



تزامنا مع التقلبات الجوية.. 4 نصائح مهمة لـ مرضى الحساسية والجيوب الأنفية

قالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الصدر بجامعة عين شمس، إن مرضى حساسية الصدر والجيوب الانفية الأكثر تأثيرًا بـ التقلبات الجوية وخاصة مع فترة دخول فصل الربيع، والذي تكثر فيه الموجات الترابية والتي تترجم فورًا إلى مشكلات طبية.





ليلى أحمد زاهر: كنت كارهة شخصية "نسمة" وفكرت أعتذر قبل التصوير

قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر إن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة يناقش قضية مهمة للغاية، معقبة: “بنتكلم عن السوشيال ميديا وازاي الناس بتستغلها غلط”.





تزوجتا شخصا واحدا.. زفاف أشهر توأم ملتصق على جندي أمريكي سابق| شاهد

تزوج أشهر توأم في العالم أبي هنسل وتوأمها بريتاني رأسان بجسد واحد، من ممرض وجندي سابق بالجيش الأمريكي، ويدعى جوش بولينج.



ليلة دامية على غزة.. غارات إسرائيلية تقتل فلسطينيين بينهم أطفال ونساء

قتلت غارات إسرائيلية 16 شخصًا في مدينة رفح بينهم أطفال ونساء، وفق مستشفى النجار الذي استقبل جثامين الضحايا.



مدير مستشفى كمال عدوان: مرضى مستشفيات شمال غزة أضحوا «هياكل عظمية»

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أكد مدير مستشفى كمال عدوان، أن المرضى بمستشفيات شمالي قطاع غزة أضحوا "هياكل عظمية" جراء انعدام الغذاء والدواء.



كلمة كبيرة قوي.. نهال طايل تتحدث عن فضل جبر الخواطر وحسن معاملة الناس

أكدت الإعلامية نهال طايل من خلال برنامج “إحنا لبعض” على شاشة “صدى البلد”,، أنه “لا يوجد عمل يقرب الإنسان إلى ربه بعد الفرائض إلا حسن معاملة الناس وقضاء حوائجهم وجبر خواطرهم”.