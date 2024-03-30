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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: توقيع عقود كبيرة مع شركات عالمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي إن مصر تشهد توقيع عدد آخر من العقود الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كبري الشركات العالمية التي تسثمر بمليارات الدولارات  فى مصر سوق تخلق عشرات الألوف من فرص العمل.


واكد مدبولي قائلا:" شغلنا الشاغل الفترة القادمة التركيز على الصناعة وباقي القطاعات الإنتاجية ".

صندوق النقد الدولي

وأردف مدبولي أنه تمت الموافقة أمس مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حيث وافق على البرنامج المصري بصورة نهائية وتم رفع البرنامج من  ٣ الى ٨ مليار دولار وسوف تصل الدفعة الأولى الأسبوع القادم.


وتابع:"نستهدف الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والدولة والحكومة مع البنك المركزي تؤمن كل الاحتياجات الدولارية حتي تنطلق القطاعات الإنتاجية بقوة".


وأضاف: “أولوياتنا تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بينما السلع الإستهلاكية لها اولوية متأخرة لان هدف مصر التركيز  الكبير على الصناعات والأنشطة التي تستعيد الاقتصاد المصري خلال القترة القادمة”.

مصر مصطفى مدبولي قناة السويس مليارات الدولارات صندوق النقد الدولى رأس الحكمة

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