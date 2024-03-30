تحذير .. أطعمة منتشرة في رمضان تدمر خصوبة الرجال

تنتشر فى شهر رمضان العديد من الأكلات والمشروبات الشهية ولكن بعضها يخفض خصوبة الرجال بل وفى بعض الأحيان يدمرها بشكل كبير لذا يجب معرفة الأطعمة الخطيرة ومحاولة الحد منها.

وفقا لما جاء فى موقع “تايمز أوف انديا” الأطعمة التي قد تؤثر على خصوبة الرجال:

الدهون المتحولة:

توجد في الوجبات الجاهزة حيث تستخدم المطاعم السمن الصناعي وهو من أخطر المواد على خصوبة الرجال هذا بالإضافة إلى اللحوم المصنعة والأطعمة المقلية والتى تؤدي إلى زيادة الكوليسترول الضار مما قد يؤثر على صحة الحيوانات المنوية.



السكريات المكررة:

الكميات الكبيرة من حلويات رمضان خاصة الأصناف الحديثة الغنية بالسكر وطبقات الكريمة والكنافة تشكل خطورة كبيرة على خصوبة الرجال حيث تؤدي إلى زيادة الوزن والسكري وانخفاض كفاءة العديد من أجهزة الجسم مما قد يؤثر على جودة الحيوانات المنوية وخصوبة الرجال.

حلويات



الكافيين:

الكافيين يقلل من خصوبة الرجال بشكل كبير وهو موجود في القهوة والشاي ويتم تناولهما بكثرة بعد الإفطار للتغلب على شعور النعاس وقلة التركيز ولكنه يؤثر على عدد الحيوانات المنوية وحركتها.