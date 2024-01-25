احترس| خصوبتك في خطر.. الاستحمام بهذه الطريقة يعرض الرجال لأضرار كثيرة

يفضل الكثير من الأشخاص الاستحمام بالماء الساخن عن البارد، خصوصا فى فصل الشتاء، وعلى الرغم من الشعور بالهدوء واسترخاء الجسم، إلا أنه يؤثر تأثيراً سلبياً على خصوبة الرجل.

ويعتقد الكثير أن المياه الساخنة تزيد الجسم حيوية ونشاطًا، ولكنها على العكس لها الكثير من الأضرار، ولكن هل تعلم أن الاستحمام بالماء الساخن يقلل من خصوبة الرجال، هذا ما نكشفه لكم وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".



يعد أحد أبرز أضرار الاستحمام بالماء الساخن على الرجال، هو أنه يؤثر على الخصوبة، وبالتالي يسبب ضررًا للحيوانات المنوية، التي تموت مع ارتفاع درجة الحرارة الشديدة، على عكس الماء البارد الذي ينعش جسم الرجل ويفيده.

وأكد الباحثون من الولايات المتحدة، أن الدراسات التي استمرت لمدة ثلاث سنوات أكدت أن تعرض الرجال للماء شديد السخونة يؤثر على عدد الحيوانات المنوية المنتجة لديهم.

وكشفت ارتفاع تعداد الحيوانات المنوية بنسبة 491% لدى 5 من أصل 11 رجلًا مصابين بمشاكل في الخصوبة بعدما توقفوا عن الاِستحمام بالماء الساخن أو استعمال أحواض الماء الساخن لشهور قليلة.

وأضاف الباحثون أن الرجال بإمكانهم تحسين خصوبتهم بالابتعاد عن المياه الساخنة، وعندها لن يكون الأزواج بحاجة إلى التلقيح الخارجي، وسيتمكنون من اختيار علاجٍ أكثر أمانًا، وفي ذلك يقول: «يفضل الأزواج الحصول على الأطفال داخل المنزل وليس بواسطة التقنيات، هذه طريقة ستساعدهم على فعل ذلك».

وأكد الأطباء التأثير السلبي للماء الساخن على خصوبة الرجل، لما له من تأثير سلبي على الخصيتين وإنتاج السائل المنوي.

ونصح الأطباء بعدم المبالغة في التعرض للمياه الدافئة، خاصة خلال موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، والرغبة في الحصول على مزيدٍ من الدفء أو الاسترخاء في حمام بماء ساخن.

وتؤثر الزيارات المتكررة لحمامات الساونا تأثيرا سلبيا على مستويات الحيوانات المنوية وحالة الرغبة في الإنجاب.