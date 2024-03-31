عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد بلاتوهات التصوير باستديو مصر.. وإحالة عدد من العاملين للتحقيق

صدى البلد

قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بجولة تفقدية مفاجئة لاستوديو مصر، التابع للشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية، للوقوف على حال الاستوديو، وتجهيزات الحماية المدنية به، ومتابعة سير العمل باستديوهاته الملحقة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما.

 

حيث اشتملت الزيارة على تفقد "بلاتوهات 1،2،3"، إضافة إلى "الحارة الشعبية"، والجاري تصوير أحد الأعمال الرمضانية بها، والأرض الفضاء المحيطة بالاستوديو.

txt

في ذكرى إنشائه.. تعرف على السبب الحقيقي لبناء برج إيفل |تفاصيل

txt

مرسوم الحمراء.. ذكرى طرد مسلمي ويهود الأندلس| ماذا حدث؟

وخلال الزيارة، أحالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عددًا من العاملين بالاستوديو  إلى التحقيق، ووجهت بسرعة رفع كافة المخلفات والديكورات المتهالكة، والتي لا تستخدم في تصوير الأعمال السينمائية أو التليفزيونية، على الفور، وذلك لحماية الاستديو، كما وجهت بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة بلاتوهات الاستوديو. 

 

يُذكر أن استوديو مصر، مُقام على مساحة كبيرة من الأرض، تضم أكثر من بلاتوه للتصوير، وورش للديكور، وغرف للممثلين، ومخازن للملابس، ومعدات التصوير السينمائي، وأُنتج به العديد من الأعمال التي تُمثل علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وزيرة الثقافة استوديو مصر التصوير السينمائي الأعمال الرمضانية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور خالد عبد الجليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ؟ تفاصيل عطلة الموظفين

مسيرة رئيس وإنجازات وطن .. السيسي يقود مصر في الجمهورية الجديدة

ترشيحاتنا

دقيقة حداد في أول اجتماع يعقده وزير التعليم بوزارته بعد وفاة نائبه

رسميا.. محمد عمارة رئيسا لـ امتحانات الدبلومات الفنية وبصيلة نائبا

رئيس الوزراء: عدم السماح بالبناء العشوائي بجزيرة الوراق.. وصرف التعويضات المناسبة لمُستحقيها

وزيرة الثقافة تتفقد بلاتوهات التصوير باستديو مصر.. وإحالة عدد من العاملين للتحقيق

تبدأ 25 مايو وتنتهي 6 يونيو .. اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

شكري يحذر من عواقب اتساع رقعة الصراع بالمنطقة على السلم والأمن الدوليين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست صديقة للبيئة.. نشطاء يسكبون البنزين على سيارة بمعرض نيويورك |تفاصيل

في ذكرى إنشائه.. تعرف على السبب الحقيقي لبناء برج إيفل |تفاصيل

ملابس غريبة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

في عيد ميلادها الـ37.. صور أثارت الجدل لـ إيمي سمير غانم

فيديو

الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة.. وسعر الدولار الرسمي اليوم في البنوك

دينا الشربيني تعيش أجواء شهر رمضان مع حلا وهنا شيحة.. صور

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ