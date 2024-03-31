مرسوم الحمراء.. ذكرى طرد مسلمي ويهود الأندلس| ماذا حدث؟

تمر اليوم، الأحد، ذكرى قرار الملك الكاثوليكي الإسباني فرناندو الثاني والملكة إيزابيلا الأولى، الصادر في 31 مارس عام 1492، والمعروف باسم مرسوم الحمراء.

وفي هذا القرار، تم توجيه مطلب لجميع المسلمين واليهود الذين كانوا يعيشون في إسبانيا آنذاك، وعددهم 150 ألفًا تقريبًا، بالتحول إلى الديانة المسيحية أو مغادرة البلاد بشكل نهائي.

مرسوم الحمراء

وجاء في المرسوم أن جميع اليهود غير المعمدانيين يجب أن يغادروا الأندلس في موعد أقصاه 31 يوليو 1492، ولن يُسمح لهم بالعودة، ومن يخالف هذا الأمر سيتعرض لعقوبة الإعدام.

وعلاوة على ذلك، كان على اليهود التخلص من ممتلكاتهم خلال هذه الفترة، والسماح لهم بأخذ الأمتعة المتنقلة والصكوك المالية، باستثناء النقود المصنوعة من الذهب والفضة.

وتمت تسمية المرسوم على قصر الحمراء في مدينة غرناطة، حيث كان الملك فرناندو والملكة إيزابيلا يقيمان.

وتعود تسمية القصر إلى بني الأحمر، الذين كانوا يحكمون غرناطة في تلك الفترة.

ولم تشمل معاناة مرسوم الحمراء فقط اليهود في الأندلس، بل شملت أيضًا المسلمين والمسيحيين غير الكاثوليك.

وتم توجيه مطلب لجميع المسلمين واليهود بالتحول إلى المسيحية، وتحديدًا الكاثوليكية، أو مغادرة إسبانيا نهائيًا.

ومع ذلك، كان المسلمون، سواء كانوا مهاجرين أو أولئك الذين اختاروا البقاء وممارسة دينهم سرًا، هم الأكثر تضررًا، حيث تعرضوا للقتل والتعذيب.

كان ملوك قشتالة وليون وأراجون من المسيحيين المتشددين ولديهم مواقف سلبية تجاه اليهود وذلك بسبب موقفهم من المسيح.

ولذلك، أرادوا وضع حد لتواجد اليهود في الأندلس، وأمروا بضرورة اعتناق اليهود للمسيحية هناك، وطرد من يرفض تنفيذ هذا الأمر.

مرسوم الحمراء

وقد تم تقدير عدد اليهود الذين طردوا بسبب مرسوم الحمراء هو القرار الذي صدر عن الملك الكاثوليكي الإسباني، فرناندو الثاني، والملكة إيزابيلا الأولى، في 31 مارس 1492، والذي أمر بتحويل جميع المسلمين واليهود في إسبانيا إلى المسيحية أو مغادرة البلاد نهائيًا.

وقد أثر هذا القرار بشكل كبير على الجاليات اليهودية والمسلمة في ذلك الوقت.

بحسب المرسوم، كان على جميع اليهود غير المعمدين مغادرة الأندلس بحلول 31 يوليو 1492، ولم يُسمح لهم بالعودة مرة أخرى.

وكانت العقوبة المفروضة على من يخالفون هذا القرار هي الإعدام.

بالإضافة إلى ذلك، كان على اليهود التخلص من ممتلكاتهم خلال تلك الفترة، وكان لديهم الحق في حمل الأمتعة المتنقلة والصكوك المالية، ولكن لم يُسمح لهم بحمل النقود المصنوعة من الذهب والفضة.

وتجاوزت تداعيات المرسوم الحمراء مجرد تأثيره على الجالية اليهودية في الأندلس، فقد شمل المرسوم أيضًا المسلمين والمسيحيين غير الكاثوليك.

وطالب المرسوم جميع المسلمين واليهود بالانتقال إلى الديانة المسيحية، وبالتحديد الكاثوليكية، أو مغادرة إسبانيا بشكل نهائي.

ومع ذلك، فإن المسلمين - سواء كانوا مهاجرين أو أولئك الذين اختاروا البقاء وممارسة دينهم سرًا - كانوا هم الأكثر تضررًا، حيث تعرضوا للقتل والتعذيب.

تم إلغاء مرسوم الحمراء رسميًا في عام 1968 بعد المجمع الفاتيكاني الثاني.

ويُقدر عدد اليهود في إسبانيا اليوم بحوالي 50,000 شخص.

في 1 أبريل 1992، قدم الملك خوان كارلوس الأول اعتذارًا علنيًا للكنيس في مدريد عن أعمال أسلافه التي استمرت لفترة طويلة.