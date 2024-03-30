أسعار مخفضة.. اعرف إصدارات المركز القومى للترجمة فى معرض فيصل للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة ، برئاسة الدكتورة كرمة سامى، فى الدورة الـ12 من معرض فيصل للكتاب، الذى يستمر حتى 26 رمضان، بمجموعة كبيرة من الإصدارات، المتنوعة كما يشارك بقسم للإصدارات المخفضة .

نذكر من العناوين المشاركة خلال المعرض:"الشخصية والفروق الفردية والذكاء "،"الفجر الكوني"،"تفسير الأمثال وشرحه بالعربية"،"تفسير فصول الأباء"،"رحلة الخير:العائلة المقدسة في مصر"،التدين والحراك في مصر"،"بيولوجيا السعادة"،"مغامرة المنهج"،"رحلة إلى أرض الميعاد"،"سنوات القرب من دستوفيسكي"،"تاريخ عالمي للفكر"،"الاقتصاد الثقافي العالمي"،"الخيال العلمي العربي"،"الأفريكانية "،"تدبر الكبر"،"مدرسة الحمقى" و"القصة العظيمة للرياضيات ".

وقد شهد معرض فيصل الرمضاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، أمس الجمعة، إقبالا كبيرًا من الجمهور عليه، لاقتناء الكتب، والمشاركة في فعالياته المختلفة الفنية والثقافية المقامة على هامشه بشكل يومي.

وقدم المعرض العديد من الفعاليات للأطفال، سواء عروض فنية للمركز القومي لثقافة الطفل، أو ورش مختلفة منها الرسم والتلوين، وقص ولصق، وحرف يدوية وغيرها.

كما أقيمت ندوة بعنوان «النضال الوطني وانتصارات أكتوبر»، شارك فيها الدكتور محمد رفعت الإمام، واداراتها الدكتورة سحر حسن، التي تحدثت عن الكثير من الانتصارات خلال شهر رمضان على مر التاريخ، منها غزوة بدر، ثم فتح مكة، وفتح الأندلس، وغيرها من الانتصارات آخرها انتصار حرب أكتوبر المجيد.