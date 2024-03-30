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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نسمة عبد العزيز تحاور الماريمبا احتفالا بشهر رمضان في الأوبرا

صدى البلد

استمرت الثقافة المصرية فى تنفيذ برنامج أنشطتها خلال الشهر المعظم؛ حيث نظمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا ضمن فعالياتها الرمضانية المتنوعة لأميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها على المسرح المكشوف .

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فعلى أنغام الماريمبا وبأسلوبها المميز والجذاب أجرت نسمة عبد العزيز حوارا فنيا مع آلتها المفضلة وعزفت مجموعة من الألحان الشرقية والغربية التي أعادت صياغتها وتفاعل معها الحضور كان منها رمضان جانا ، اللي بالي بالك ، الفن ،البخيل وانا ، أمى يا نور بيتنا ، جاردز ، حرمت احبك ، يا جمالو ، ايه اليوم الحلو ده ، ماريمبا فلامينكا ،  حلو المكان ، سينر درامز ، كراكشنجى ، محتار ، فيكتورى ، حلال عليك ، 3 دقات ، مافيا، حارة السقايين ، سهر الليالى الى جانب فقرة الغناء والموسيقى الصعيدى والتى شاركها خلالها الريس كرم وحمدي العربي .

الأوبرا الثقافة المصرية المسرح المكشوف دار الأوبرا نسمة عبد العزيز

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