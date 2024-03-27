المتحف الأثرى اليونانى يعرض النقش الجنائزى النادر لـ مسلة الطفلين التوأم

كشف المتحف الأثرى اليوناني فى أثينا عن النقش الجنائزي الذي يصور طفلين توأمين في نفس الذراعين، المعروف باسم "مسلة الطفلين التوأم"، كجزء من مشروع معرض "المتحف غير المرئي"، حيث سيتمكن الجمهور من مشاهدة الآثار النادرة المخزنة في المتحف فى الفترة من مارس إلى مايو من العام الجارى.

ووفقا للخبراء، يعود تاريخ الاكتشاف إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وهو القبر الوحيد الباقي من نوعه من العالم اليوناني القديم، وفقا لما نشره موقع " heritagedaily".

وتُظهر "مسلة الطفلين التوأم" طفلين مقمطين في أذرع شخصية أنثوية، والتي كانت على الأرجح جزءًا من شاهدة جنائزية أقيمت على قبر امرأة ماتت أثناء الولادة، وكانت الصور التي تصور الأطفال التوأم شائعة في العديد من الأعمال الفنية اليونانية القديمة، وغالبًا ما تصور أبولو وأرتميس، أبناء ليتو وزيوس.



وفى إطار المعرض، قام الخبراء بإعادة بناء الشاهدة الجنائزية، التي سيتم عرضها مع النقش البارز في الفترة من مارس حتى مايو 2024، ويتضمن المعرض أيضًا محادثات حول الأساطير اليونانية القديمة وحياة الأطفال والوفيات في اليونان القديمة.