مارلون براندو بطل فيلم العراب.. لماذا رفض استلام جائزة الأوسكار عن الفيلم؟

اشتهر النجم الأمريكي الراحل، مارلون براندو، في ستينات القرن الماضي بكونه واحدًا من أشهر الممثلين في هوليوود، حيث قدم العديد من الأعمال السينمائية التي جعلته رمزًا سينمائيًا عالميًا، وعلى الرغم من شهرته الواسعة، كان لديه مواقف هجومية تجاه اليهود.

في أحد تصريحاته التلفزيونية خلال استضافته في برنامج "Larry King Live"، أوضح براندو أن دافع هجومه على اليهود يعود إلى سيطرتهم على صناعة السينما في هوليوود.

مارلون براندو

تسببت تلك التصريحات في غضب العديد من المنتجين والمخرجين آنذاك، الذين رفضوا التعاون معه في أعمالهم السينمائية.

وعلى أثر ذلك، قررت بعض الشركات عدم عرض أفلام مارلون براندو في دور السينما، ما أدى إلى تراجع نجوميته بشدة وتحوله إلى العمل في أعمال تجارية.

ومع ذلك، في عام 1972، قررت شركة "Paramount" العالمية تحويل رواية المافيا الشهيرة "العراب" إلى سلسلة سينمائية، واختارت المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا لتولي مهمة الإخراج.

وعلى الرغم من رفض الشركة المنتجة اختيار براندو لبطولة الفيلم، نجح كوبولا في إقناعهم بأنه الاختيار المناسب لتجسيد شخصية "فيتو كورليوني".

وأصبح فيلم "العراب" أحد أهم الأعمال السينمائية في تاريخ السينما، حيث حصد العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك ثلاث جوائز أوسكار لأفضل فيلم في العام وأفضل سيناريو وأفضل ممثل رئيسي.

مارلون براندو

رفض استلام جائزة الأوسكار

عندما طُلب من براندو حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لاستلام جائزته، رفض الحضور وقام بإرسال الممثلة والناشطة الحقوقية الأمريكية ساشين ليتل فيزر بدلاً منه.

خلال كلمتها، أوضحت أن مارلون براندو رفض استلام الجائزة بسبب سوء معاملة السكان الأصليين "الهنود الحمر" من قبل صناعة الترفيه في هوليوود.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مارلون براندو كان فيلم "The Score" عام 2001، حيث تعاون فيه مع النجم العالمي روبرت دي نيرو.