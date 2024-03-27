عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مارلون براندو بطل فيلم العراب.. لماذا رفض استلام جائزة الأوسكار عن الفيلم؟

صدى البلد

اشتهر النجم الأمريكي الراحل، مارلون براندو، في ستينات القرن الماضي بكونه واحدًا من أشهر الممثلين في هوليوود، حيث قدم العديد من الأعمال السينمائية التي جعلته رمزًا سينمائيًا عالميًا، وعلى الرغم من شهرته الواسعة، كان لديه مواقف هجومية تجاه اليهود.

في أحد تصريحاته التلفزيونية خلال استضافته في برنامج "Larry King Live"، أوضح براندو أن دافع هجومه على اليهود يعود إلى سيطرتهم على صناعة السينما في هوليوود. 

مارلون براندو

تسببت تلك التصريحات في غضب العديد من المنتجين والمخرجين آنذاك، الذين رفضوا التعاون معه في أعمالهم السينمائية. 

وعلى أثر ذلك، قررت بعض الشركات عدم عرض أفلام مارلون براندو في دور السينما، ما أدى إلى تراجع نجوميته بشدة وتحوله إلى العمل في أعمال تجارية.

txt

قصة لحن جنائزي أهداه بيتهوفن لنابليون بونابرت قبل وفاته بـ17 عاما.. تفاصيل مدهشة

txt

ليلة رمضانية لـ ياسين التهامي بالأوبرا.. اعرف الموعد

ومع ذلك، في عام 1972، قررت شركة "Paramount" العالمية تحويل رواية المافيا الشهيرة "العراب" إلى سلسلة سينمائية، واختارت المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا لتولي مهمة الإخراج. 

وعلى الرغم من رفض الشركة المنتجة اختيار براندو لبطولة الفيلم، نجح كوبولا في إقناعهم بأنه الاختيار المناسب لتجسيد شخصية "فيتو كورليوني". 

وأصبح فيلم "العراب" أحد أهم الأعمال السينمائية في تاريخ السينما، حيث حصد العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك ثلاث جوائز أوسكار لأفضل فيلم في العام وأفضل سيناريو وأفضل ممثل رئيسي.

مارلون براندو

رفض استلام جائزة الأوسكار 

عندما طُلب من براندو حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لاستلام جائزته، رفض الحضور وقام بإرسال الممثلة والناشطة الحقوقية الأمريكية ساشين ليتل فيزر بدلاً منه.

خلال كلمتها، أوضحت أن مارلون براندو رفض استلام الجائزة بسبب سوء معاملة السكان الأصليين "الهنود الحمر" من قبل صناعة الترفيه في هوليوود. 

جدير بالذكر أن آخر أعمال مارلون براندو كان فيلم "The Score" عام 2001، حيث تعاون فيه مع النجم العالمي روبرت دي نيرو.

مارلون براندو الهنود الحمر الجوائز العالمية صناعة السينما جائزة الأوسكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

من تلك الثانية| مشاهد لبداية انتقال النيران في الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

المعدن الأصفر يتراجع| انخفاض جديد في أسعار الذهب

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

معايا عيال وعايز أربيهم.. أقوال مثيرة في واقعة حبيبة الشماع بين سائق أوبر والشركة

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

ترشيحاتنا

مجلس الحرب الصهيوني يجتمع اليوم لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى

مارلون براندو بطل فيلم العراب.. لماذا رفض استلام جائزة الأوسكار عن الفيلم؟

بعد مباراة كرواتيا.. مجدي عبد الغني يسأل الجمهور عن منتخب مصر

تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي

الزراعة تزف بشرى سارة حول أسعار اللحوم.. كم بلغ ثمن الكيلو؟

تقارير إسرائيلية: المفاوضات حول صفقة الأسرى في قطر وصلت إلى طريق مسدود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول العرقسوس على الإفطار

بشرى سارة| تراجع أسعار السيارات.. ماذا يحدث بالسوق؟

الغضب المستمر والرغبة في إيذاء الآخر.. 5 علامات تكشف حب الكراهية

حلا شيحة تنشر صورا من مشاهدها مع خالد النبوى في إمبراطورية ميم

فيديو

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ