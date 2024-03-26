ليلة رمضانية لـ ياسين التهامي بالأوبرا.. اعرف الموعد

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا ضمن برنامجها الرمضانى لشيخ المنشدين ياسين التهامي وفرقته وذلك في التاسعة والنصف مساء الخميس 28 مارس على المسرح المكشوف استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية خلال شهر رمضان المعظم.

يتضمن البرنامج مجموعة من اشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة .

وأبدى الشيخ ياسين التهامى سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية، مؤكدا أن الإنشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريدوه وعشاقه، كما أنه يشهد تطويراً غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.