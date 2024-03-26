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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلة رمضانية لـ ياسين التهامي بالأوبرا.. اعرف الموعد

صدى البلد

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا ضمن برنامجها الرمضانى لشيخ المنشدين ياسين التهامي وفرقته وذلك في التاسعة والنصف مساء الخميس 28 مارس على المسرح المكشوف استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية خلال شهر رمضان المعظم.

يتضمن البرنامج مجموعة من اشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشاراً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة .

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وأبدى الشيخ ياسين التهامى سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية، مؤكدا أن الإنشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريدوه وعشاقه، كما أنه يشهد تطويراً غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.

ياسين التهامي اذاعة القران الكريم الإبتهالات الدينية الإنشاد الديني الثقافة المصرية المسرح المكشوف

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