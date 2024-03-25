بسبب تحريف آياته.. القصة الكاملة وراء إنشاء إذاعة القرآن الكريم

يصادف في مثل هذا اليوم من عام 1964، تأسيس إذاعة القرآن الكريم المصرية، وهي إذاعة متخصصة في بث القرآن الكريم والبرامج الإسلامية. تُعَدُّ هذه الإذاعة الأولى من نوعها في مجال الرسالة الإعلامية المتعلقة بالقرآن الكريم، وبالتالي تُعَدُّ أقدم إذاعة لبث القرآن الكريم في العالم. تكشف إذاعة القرآن الكريم المصرية عن الدور الحضاري والثقافي لمصر في العالم العربي الإسلامي. وفي هذا التقرير، سنستعرض نبذة عن تاريخ الإذاعة وسبب تأسيسها.

تأسيس إذاعة القرآن الكريم

تم اتخاذ قرار تأسيس الإذاعة نتيجة لظروف وأحداث سابقة. في أوائل الستينيات من القرن الماضي، ظهرت طبعة مغيَّرة من المصحف، تضم تحريفات مقصودة لبعض آياته. استنفرت هذه الأمر وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية، والتي تمثلها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأزهر الشريف عبر هيئة كبار العلماء. وبعد مناقشات ومشاورات، توصلوا إلى فكرة تسجيل صوتي للمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وتوزيع نسخ منه على المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي وفي جميع المراكز الإسلامية، بهدف حماية المصحف الشريف من التلاعب به. ويُعتَبَر هذا التسجيل الصوتي أول تجميع صوتي للقرآن الكريم بعد التجميع الكتابي الأول الذي تم في عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر الصديق.

إذاعة القرآن الكريم

بعد دراسة ومراجعة موضوع إنشاء الإذاعة، اتخذت وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المسئولة عن الإعلام في ذلك الوقت، بقيادة الإعلامي الدكتور عبد القادر حاتم، قرارًا بتخصيص ترددين لإذاعة المصحف المرتل الذي سجله المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

بعد موافقة الرئيس جمال عبد الناصر، بدأ بث "إذاعة القرآن الكريم" في الساعة السادسة صفي الصباح، يوم الأربعاء 11 ذو القعدة 1383 هـ الموافق 25 مارس 1964م، بدأت "إذاعة القرآن الكريم" بثها على مدار 14 ساعة يوميًا، من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا، ومن الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 11 مساءً، عبر موجتين.

وصلت قصة تأسيس الإذاعة إلى نهايتها بعد دراسة ونقاش من قبل وزارة الثقافة والإرشاد القومي، التي كانت مسؤولة عن الإعلام في ذلك الوقت، بقيادة الدكتور عبد القادر حاتم. تم اتخاذ قرار بتخصيص موجتين لبث المصحف المرتل الذي سجله المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

إذاعة القرآن الكريم

تاريخ إنشاء إذاعة القرآن الكريم المصرية في 25 مارس 1964 يعكس الجهود التي بُذلت لتسجيل وبث القرآن الكريم بصوت مميز ومرتّل، وهو إسهام هام في حفظ ونشر كتاب الله تعالى. كما أنه يؤكد الدور الذي تلعبه مصر في نشر الثقافة والتراث الإسلامي في العالم العربي.