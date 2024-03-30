عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حرب صلاة الغروب ثورة شعبية صقلية .. لماذا سميت بهذا الاسم؟

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى اندلاع حرب صلاة الغروب الصقلية، المعروفة أيضًا بـ"حرب النواقيس"، والتي كانت تمردًا قام به الشعب الصقلي ضد آل أنجو الكابيتين والملك كارلو الأول، ملك نابولي، وذلك في 30 مارس عام 1282م.

بدأت حرب صلاة الغروب الصقلية كثورة صقلية ضد تشارلز أنجو في عام 1282 وانتهت بسلام كالتابيلوتا في عام 1302. وقد اندلعت هذه الحرب في صقلية وكتالونيا (خلال الحملة الصليبية الأراغونية) وأماكن أخرى في غرب المتوسط بين شارل أنجو وابنه تشارلز الثاني وملوك فرنسا وأقاربهم، وكانوا يتلقون دعمًا من البابوية، بينما كانت ملوك أراغون على الجانب الآخر.

ووفقًا لكتاب "الدين والدم إبادة شعب الأندلس" للكاتب ماثيو كار، يُطلق اسم "صلاة الغروب" أو "حرب النواقيس" على الثورة التي اندلعت في جزيرة صقلية ضد حكم الملك الفرنسي الكابيتيني شارل الأول، الذي حكم مملكة صقلية بدءًا من عام 1266 بعد حرب نشبت بينه وبين البابوية لخلع خليفته مانفريد، وخلال تلك الحرب، فقدت الحكومة الفرنسية السيطرة على الجزيرة وتعرضت لمجزرة أسفرت عن مقتل آلاف الفرنسيين خلال ستة أسابيع.

ووفقًا للكتاب، بدأت الحرب عندما انطلقت صلاة عشية عيد الفصح في 30 مارس 1282، ودقت أجراس صلاة الغروب، وذلك بسبب فرض الضرائب العالية وبتحريض من الإمبراطور البيزنطي ميخائيل باليولوجس، الذي كان شارل يخطط لغزو أراضيه.

txt

أسعار مخفضة.. اعرف إصدارات المركز القومى للترجمة فى معرض فيصل للكتاب

txt

نسمة عبد العزيز تحاور الماريمبا احتفالا بشهر رمضان في الأوبرا

تمكن الثوار من السيطرة على الجزيرة وطلبوا من البابا منحهم وضعية الكوميونة الحرة، ولكن تم رفض طلبهم. فقد طلبوا من بيدرو الثالث، ملك أراغون، وزوج ابنة الملك السابق مانفريد، أن يحكمهم، وقد وافق وأرسل أسطوله لمساندتهم، لكن ذلك لم يحظ بموافقة البابا، الذى غير تحالفاته بمنح المملكة لشارل بن أخى الملك شارل المخلوع، وبارك حربه على بدرو لانتزاع المملكة، لكن حملة شارل فشلت،و عقدت معاهدة أقرت فريدريك ابن بيدرو ملكا على صقلية أقرها البابا بعد أن دفع فريدريك جزية للبابا.

صلاة الغروب الصقلية الحملة الصليبية الحكومة الفرنسية جزيرة صقلية الفرنسيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

تم تطبيقها رسميا.. حقيقة صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة جديدة

أول ظهور لـ أحمد رفعت بعد تحسن حالته داخل المستشفى.. شاهد

51 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز: ألمانيا الحليف المخلص لإسرائيل تنقلب على نتنياهو

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدة حانين جنوبي لبنان

نصف مليار جنيه.. إحالة رجال أعمال للمحاكمة بتهمة النصب على وزارة الزراعة.. خاص

طفلة تسأل علي جمعة :«إزاى فيه ناس بتتنبأ بموت شخص في وقت معين»

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان حتمية وقف إطلاق النار في غزة

الشمس لها عقل مثل الإنسان.. نظرية تثير الجدل قبل الكسوف| ما حقيقتها ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرب صلاة الغروب ثورة شعبية صقلية .. لماذا سميت بهذا الاسم؟

فساتين وقفاطين.. ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2024

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

منتصر زيتون: القرار رقم 9 معوق لاستيراد السيارات ويجب النظر فيه وتوفير الدولار

فيديو

أنا اللي كنت غلطان.. محمود الحديني يكشف عن قرار ندم عليه بحياته

الشقة نحس.. نجل فؤاد المهندس يكشف عن مفاجأة بعد احتراق منزل والده بالزمالك

محمود الحديني يحكي لـ«صدى البلد» سر عودته بعد غياب 12 عامًا عن التمثيل

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ