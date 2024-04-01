بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار السجائر بشكل يومي، خاصة بعد الزيادة الأخيرة، ويبلغ عدد المدحنين في مصر حوالي 30 مليون مدخن.

وفي هذا الصدد، كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن هذا الارتفاع في أسعار بعض أصناف السجائر التي تتداول في الأسواق المحلية لا يمتلك أي مبرر منطقي.

ارتفاع أسعار السجائر دون مبرر

وقد شهدت أسعار السجائر في الشرقية للدخان في مصر لعام 2024 تغييرات، حيث بلغ سعر علبة السجائر البوكس (10 سجائر) 20 جنيهًا. بينما بلغ سعر علب السجائر الأخرى مثل كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، كليوباترا بوكس أبيض، بوسطن/بلمونت، كليوباترا سوبر، مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر)، كليوباترا بلاك ليبول، ومونديال (سويتش منتول، بلوبيري) جميعها بقيمة 27 جنيهًا.

كما شهدت أسعار سجائر شركة وينستون لعام 2024 زيادة ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة، فقد بلغ سعر جميع أصناف السجائر الخاصة بوينستون الأحمر، الأزرق، السيلفر، الكاستر، والتوت 50 جنيهًا، بزيادة عن الأسعار القديمة التي كانت 43 جنيهًا.

أما سجائر كامل الأصفر والأزرق، فقد بلغ سعرها 57 جنيهًا، بزيادة عن الأسعار القديمة التي كانت 50 جنيهًا.

وبالنسبة لسجائر اكتيفيت، فقد ارتفع سعرها إلى 60 جنيهًا، مقابل 53 جنيهًا كانت الأسعار السابقة عليها.

وأسعار سجائر فيلب موريس لعام 2024 قد شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالأسعار القديمة. فقد ارتفع سعر سجائر ميرت من 74 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، وسجائر المارلبورو من 69 جنيهًا إلى 79 جنيهًا، وسجائر المارلبورو الكرافتد من 59 جنيهًا إلى 69 جنيهًا، وسجائر ال ام من 50 جنيهًا إلى 59 جنيهًا. أما عبوات التبغ المسخنة، فقد ارتفعت أسعارها أيضًا، حيث بلغ سعر عبوة Selections 64 جنيهًا بزيادة عن السعر القديم البالغ 56 جنيهًا، وكذلك عبوة Dimensions و TEREA التي ارتفعت أسعارها من 56 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.

بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن هذه الزيادة في أسعار سجائر فيلب موريس تأتي في ظل توتر اقتصادي عام وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل البحث عن بدائل أو تقليل استهلاك المنتجات التبغية خيارًا يجب النظر فيه بجدية من قبل المدخنين.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع في الأسعار على نمط حياة الأفراد وميزانياتهم الشخصية، مما قد يشجع بعضهم على البحث عن طرق للإقلاع عن التدخين نهائيًا أو على الأقل تقليل استهلاكهم للسجائر.

وفي السياق نفسه، تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ برئاسة المقدم أحمد بسيوني سالم رئيس مباحث التموين ، من ضبط كمية من السجائر الأجنبية المستوردة مهربة جمركيا فى محل بقالة وبيع سجائر بمدينة مطوبس فى محافظة كفر الشيخ

تحذير عاجل من السجائر

وضبطت حملة التموين المدعو ، "ح.م.م" ، 36 سنة، صاحب محل بقالة وبيع سجائر بمدينة مطوبس ، وبحوزته فى المحل 1100 علبة سجائر مستوردة مهربة جمركيا "بدون إفراج جمركي"، وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وفي السياق نفسه، وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، رسالة قوية وتحذبر عاجل لمريض السكري الذي يعاني من السمنة، مشيرا إلى أن تدخين السجائر خطرا له.

وأضاف حسام موافي، خلال برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الشريان التاجي وارد أن يضيق بسهولة في حالات مرضى السكر والكوليسترول والسمنة فضلا عن المدخنين.

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن يُمنع على المريض ذو الوزن المرتفع مع إصابته بالسمنة والكوليسترول والسكر، تدخين السجائر مطلقا، أو الجلوس بجوار شخص مدخن.