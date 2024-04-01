اليانسون.. عشبة رخيصة جدا تحمي من أخطر الأمراض

يعد اليانسون من أرخص الاعشاب المتوفره في الاسواق المحليه وله فوائد عديدة في مقدمتها علاج التوتر

موافقه لما جاء في موقع نعرض لكم اهم فوائد اليانسون الصحية لتي تحدث للجسم عند تناوله باستمرار.

موقع تايمز اوف انديا فإن اليانسون نبات عشبي ذو رائحة مميزة وطعم فريد، يستخدم منذ القدم لأغراض طبية وغذائية. إليك بعض فوائد اليانسون الرئيسية:

يُساعد اليانسون على علاج عسر الهضم والانتفاخ والتشنجات المعوية.

يُخفف من الغثيان والتقيؤ.

يُساعد في طرد الغازات.

يُعزز الهضم ويُسهل حركة الأمعاء.

يُخفف من السعال والتهاب الحلق.

يُساعد في طرد البلغم وعلاج الربو

يُعالج نزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية.



يُساعد اليانسون على الاسترخاء والنوم.

يُخفف من التوتر والقلق.

يُعالج الأرق واضطرابات النوم.

يُساعد في علاج الاكتئاب.

يُساعد اليانسون على تنظيم الدورة الشهرية.

يُخفف من آلام الدورة الشهرية.

يُساعد في علاج أعراض انقطاع الطمث.

يُزيد من إنتاج حليب الأم.

يُساعد اليانسون على تقوية جهاز المناعة.

يُعالج التهابات المفاصل.

يُساعد في علاج الصداع النصفي.

يُعالج أمراض القلب.

يُساعد في علاج السرطان.