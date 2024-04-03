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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| حكم زيارة قبور الصالحين والأولياء.. إبراهيم سعيد يوجه اتهاما خطيرا لـ محمد صلاح يخص منتخب مصر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة نرصد أبرزها فى التقرير التالي.

حكم زيارة قبور الصالحين والأولياء.. المفتي يوضح
تحدث شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن زيارة الأضرحة.

 

أحمد كريمة: الزوجة الرافضة التعدد آثمة لتعطيلها حكما شرعيا

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إعانة المرأة زوجها على التعدد كان موجودا في السابقين الأولين، وذلك بدلا من أن يرتكب الزوج الفاحشة خاصة إذا كان مسافرا للعمل بالخارج ويعاني من الوحدة.

 

إبراهيم سعيد يوجه اتهاما خطيرا لـ محمد صلاح يخص منتخب مصر
قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّ الإصابة لم تكن سبب عدم استكمال محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع المنتخب الوطني.

 

الخارجية الأمريكية: لن نؤيد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة حاليًا |فيديو
كشفت الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لن تؤيد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة خلال المرحلة الحالية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

لها معنى كبير في حياتي.. حسام حبيب يكشف سر احترامه للمرأة.. فيديو
قال المطرب حسام حبيب، إن أقدار ربنا لا يمكن تغييرها ونرضى بها على كل حال.

 

زعيم المعارضة الإسرائيلية: على الحكومة الرحيل في أسرع وقت
أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه على الحكومة الإسرائيلية أن ترحل في أسرع وقت كي نعيد المحتجزين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

إسبانيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو
أكدت الحكومة الإسبانية، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو، وذلك وفقا لنبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

 

تفاصيل نقل أول مسلة معلقة في العالم إلى داخل المتحف المصري الكبير
قال الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير، إننا لدينا في المتحف المسلة المعلقة وهي خاصة بالملك رمسيس الثاني وهي أول مسلة معلقة على مستوى العالم.
 

مفلستوش .. إسراء ترد على ادعاء مثير من رامز يخص حمدي الميرغني
وقع الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء.

 

هل الفن والموسيقى حرام؟.. أبو عاصي يُجيب
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الدين الإسلامي جاء يلبي حاجة الإنسان، الإنسان ليس مادة فقط، بل روح ومادة، كما أنه مجموعة من العواطف والمشاعر والاحاسيس.

أحمد كريمة زيارة الأضرحة إبراهيم سعيد محمد صلاح جامعة الأزهر

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أخبار التوك شو| حكم زيارة قبور الصالحين والأولياء.. إبراهيم سعيد يوجه اتهاما خطيرا لـ محمد صلاح يخص منتخب مصر

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