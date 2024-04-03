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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر من خطر نتنياهو على مستقبل الكيان المحتل

لابيد
لابيد

أوردت صحف عبرية تأكيد زعيم المعارضة في الكيان المحتل من خطر الحكومة الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو على كيان الاحتلال ككل.

وقال يائير لابيد إن بقاء هذه الحكومة الحالية منذ 7 أكتوبر حتى الآن يجر الويلات علينا، مشيرا إلى أن هذه الويلات ستستمر لأجيال.

يأتي ذلك بعد أن حدثت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في "أعمال شغب" خارج منزل نتنياهو.

واشتبكت الشرطة مع متظاهرين مناهضين للحكومة خارج منزل نتنياهو في القدس الليلة الماضية في اليوم الثالث من المظاهرات المطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة وإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.

زعيم المعارضة الاحتلال بنيامين نتنياهو

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