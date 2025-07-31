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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن يشكر كوادره على جهودهم في الاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

توجه حزب حماة الوطن ، بالشكر والتقدير لجميع القيادات والكوادر على مستوى محافظات الجمهورية، على جهودهم في فترة الاستعداد والدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد الحزب في بيان له ، أن الجميع كان على قدر المسئولية، ونجح في إظهار حماة الوطن بصورة مشرفة أمام الشعب المصري، من خلال الإعداد لمؤتمرات جماهيرية شارك فيها جميع فئات المجتمع.

وأشار حماة الوطن، إلى أن الحزب بكافة تشكيلاته وقواعده في كل بقعة من أرض مصر، سيكون له دور بارز ومحوري في تحفيز المواطنين على الخروج لصناديق الاقتراع، خلال أيام الانتخابات، ليكتمل العرس الديمقراطي بما يليق بالدولة المصرية وتاريخها السياسي.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الدعاية الانتخابية القيادات الكوادر حزب حماة الوطن

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