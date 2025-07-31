"نقل الكهرباء" توقع عقدين لربط محطات القطار السريع بالشبكة القومية

وقعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدين مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، لتنفيذ مشروع استراتيجي لربط محطات الجر الكهربائي للقطار السريع بالشبكة الكهربائية الموحدة التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات البنية التحتية للطاقة وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما يواكب التوسعات القومية الكبرى.

محطة محولات تحرير بدر

ويتضمن المشروعين إنشاء خط هوائي مفرد الدائرة، ومفرد الموصل لربط محطة محولات تحرير بدر بمحطة الجر TSS4 بطول 44 كيلومترا باستخدام موصلات/ACSR380/50mm2 بالإضافة إلى سلك أرضي مزود بألياف ضوئية، فضلا عن خط الهوائي مفرد الدائرة مفرد الموصل للربط بين محطة محولات العميد بمحطة الجر Tss7 بطول 59 كيلومترا باستخدام موصلات AAAC 405 mm2 والسلك الأرضي ذو الألياف الضوئية، بهدف رفع كفاءة الشبكة القومية، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات المشروعات القومية، خاصة في مجال النقل الذكي والكهربائي، مشيرة إلى أن العمل سيتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

جاء توقيع البروتوكول بحضور كلا من المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية، وأسامة يوسف رئيس قطاع الشئون القانونية، والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع الجهد الفائق.

يهدف المشروع إلى ربط محطات الجر الكهربائي للقطار السريع بالشبكة القومية الموحدة على جهد 220 ك.ف، ويعد هذا المشروع تابعا لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، وذلك لضمان تغذية كهربائية مستقرة وآمنة لمرافق النقل الكهربائي، تماشياً مع خطط الدولة للتحول إلى وسائل نقل نظيفة ومستدامة.



وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الكهرباء بتوجيهات من الوزير الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة القومية، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات المشروعات القومية، خاصة في مجال النقل الذكي والكهربائي، مشيرة إلى أن العمل سيتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.