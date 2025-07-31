زوج يطعن زوجته بسلاح أبيض داخل محكمة الأسرة بالإسكندرية

شهدت محكمة الأسرة بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، واقعة مؤسفة، حيث أقدم زوج على طعن زوجته بسلاح أبيض داخل أروقة المحكمة، وذلك عقب مشادة نشبت بينهما بسبب رفعها دعوى خُلع ضده.

تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من قوة التأمين المكلفة بتأمين المحكمة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على زوجته باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها بعدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسد.

وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم ضبط المتهم والتحفظ على الأداة المستخدمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السيدة كانت قد أقامت دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة، ما أثار غضب الزوج، فحضر الجلسة وتعدى عليها بسكين كان يخفيه بين طيات ملابسه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.