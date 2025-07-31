مهند تصدّر.. ورحمة اكتسحت| أبطال مصر يتألقون في بطولة إفريقيا للبوتشيا وعيونهم على كأس العالم

بداية قوية ومُبشرة للمنتخب المصري في بطولة إفريقيا للبوتشيا، حيث نجح اللاعب مهند فوزي في خطف الأنظار بتحقيق فوز مثير على بطل جنوب أفريقيا في الشوط الفاصل، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4/4، ليحسم المواجهة لصالحه ويتصدر مجموعته في التصنيف الطبي BC2.

وفي إنجاز نسائي لافت، واصلت رحمة هشام تألقها في منافسات فردي BC3 سيدات، حيث حققت فوزها الثاني على التوالي، وهذه المرة بانتصار كاسح على بطلة جنوب أفريقيا بنتيجة 10/0، لتثبت جدارتها كمنافسة قوية على اللقب.

وانطلقت البطولة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتستمر حتى 2 أغسطس، بمشاركة منتخبات من مختلف دول القارة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتُعد البطولة محطة مؤهلة لكأس العالم 2026 في كوريا الجنوبية.

وشهد اليوم الأول منافسات الفردي، وسط أجواء تنافسية حماسية ومشاركة متميزة من نخبة لاعبي القارة السمراء. وجاءت أبرز نتائج المنتخب المصري على النحو التالي:

في التصنيف الطبي BC2:

تألق مهند فوزي وحقق فوزًا مثيرًا على بطل جنوب أفريقيا (4/4 ثم فاصل)، وتصدر مجموعته.

خسر إسلام المدلع من لاعب تونس بنتيجة 7/2، بعد هزيمته السابقة من لاعب ناميبيا 3/2.

في منافسات BC4 فازت هناء علام على لاعبة جنوب أفريقيا 7/0 فيما فاز مصطفى أبو سعدة على محمود نبوي 4/3

في منافسات BC1 سيدات تفوقت تسنيم جودة على لاعبة جنوب أفريقيا بنتيجة ساحقة 11/0

في منافسات BC3 فاز سمير عبد المعز على عبد الرحمن سعد 6/3 وتفوقت رحمة هشام على رحمة مصطفى 5/2، كما فازت لاعبة جنوب أفريقيا على لاعبة تونس 3/2

وتستكمل البطولة اليوم الخميس بمنافسات نصف نهائي الفردي، فيما تقام مباريات النهائي لفئة الفردي يوم الجمعة، تليها منافسات الزوجي، وتُختتم البطولة السبت بنهائيات الزوجي والفرق.