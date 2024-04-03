تفاصيل نقل أول مسلة معلقة في العالم إلى داخل المتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير، إننا لدينا في المتحف المسلة المعلقة وهي خاصة بالملك رمسيس الثاني وهي أول مسلة معلقة على مستوى العالم.



وأضاف « زيدان» خلال تقرير خارجي لبرنامج “باب رزق” على قناة "دي ام سي" أن المسلة جاءت من صان الحجر مفككة لأجزاء وتم تجميعها وترميمها، موضحاَ أن المسلة عندما جاءت لنا كان بها خرطوش خاص بالملك رمسيس الثاني وتم الكشف عن هذا الخرطوش عندما سقطت في صان الحجر.



وأشار مدير عام الشئون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير، إلى أن الخرطوش الذي ظل آلاف السنين مختفيا عن العالم يجب أن يظهر للعالم بشكل وفكرة مصرية ونعلق المسلة على أربع أعمدة.