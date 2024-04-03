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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين

رد المطرب حسام حبيب، على سؤال حول أغاني زملاءه التي يريد غناءها.

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وأضاف المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "ساعات بقعد أسمع أغاني كتير، وبتمني أعيد تقديمها.. ونفسي أغني لعبد الحليم حافظ ولشيرين عبدالوهاب".

 

بنت شيرين سألتني

 

وأشار: "بنت شيرين سألتني قبل كدا نفسك تقدم ايه من أغاني ماما، معرفتش أحدد أغنية بعينها، لأنها قدمت أعمال جيدة".

 

وتابع: "صعب اختار أغنية معينة لكن لو هختار أغنية أنا مش هفضل كده علطول"، لأنها متعلقة بالعديد من الأمور في حياتي الشخصية".

حسام حبيب شيرين الإعلامية منى عبدالوهاب المطرب حسام حبيب برنامج ع المسرح شيرين عبدالوهاب

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