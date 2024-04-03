بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

رد المطرب حسام حبيب، على سؤال حول أغاني زملاءه التي يريد غناءها.

وأضاف المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "ساعات بقعد أسمع أغاني كتير، وبتمني أعيد تقديمها.. ونفسي أغني لعبد الحليم حافظ ولشيرين عبدالوهاب".

بنت شيرين سألتني

وأشار: "بنت شيرين سألتني قبل كدا نفسك تقدم ايه من أغاني ماما، معرفتش أحدد أغنية بعينها، لأنها قدمت أعمال جيدة".

وتابع: "صعب اختار أغنية معينة لكن لو هختار أغنية أنا مش هفضل كده علطول"، لأنها متعلقة بالعديد من الأمور في حياتي الشخصية".