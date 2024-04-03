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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام حبيب عن طفولته: مكنتش دلوع وبقيت راجل وأنا صغير.. فيديو

حسام حبيب
حسام حبيب

تحدث المطرب حسام حبيب، عن طفولته، قائلا: "عشت مع أمي وأنا عمري 14 سنة وهي ربنا يديها الصحة وطول العمر، مكنتش دلوعة وبقيت راجل وأنا صغير".

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بحبها .. حسام حبيب : دي أصعب فترات حياتي | فيديو

وأضاف المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الخجل من أكبر المشاكل اللي كانت مسيطرة عليا خاصة في المدرسة وكنت باغيب فترات كبيرة عن المدرسة خاصة مرحلة الاعدادي والثانوي، بس لما كنت بغلط بحب العقاب".

 

وأشار: "أنا بكره الكدب ولما بغلط باروح اقول لأمي وقتها بحس إني شجاعة حتى لو الغلط كارثة".


واسترسل: "انفصال أبويا وأمي أصعب فترة في حياتي"، مضيفا: "الفترة دي أثرت فيا وخلتني دايما عايش في رعب من الانفصال عن أي حاجة بحبها وخوف زيادة وفي الآخر مش بوصل لنتيجة".

 

وأوضح أنه عانى من وسواس قهري ظهر بعد تعرضه لحوادث كثيرة في بداية حياته، منها مشاكل أدت إلى انفصال والده ووالدته، وهو ما أثر فيه بشكل كبير.
 

الإعلامية منى عبدالوهاب المطرب حسام حبيب برنامج ع المسرح

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