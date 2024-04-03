خايف أبقى مزعله| حسام حبيب: أتفادى الاتصال المباشر مع ربنا .. فيديو

قال المطرب حسام حبيب، إنه عانى من وسواس قهري ظهر بعد تعرضه لحوادث كثيرة في بداية حياته.

وأضاف المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أنا بحب ربنا جدا ودايما في دماغي بس حاجة غريبة جدا مبصليش".



وأشار المطرب حسام حبيب،: "أنا خايف أبقى مزعل ربنا مني علشان كده اتفادى الاتصال المباشر مع ربنا وده غلط".

وتابع: "الهروب فيه نوع من أنواع الكدب لإن ربنا شايف عيوبي ومطلع علي كل شئ وشايفني طول الوقت، وبالتالي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولما اقف قدام ربنا اخطائي هتقل".