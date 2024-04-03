مريت بفترات طويلة.. حسام حبيب يكشف كواليس تجربته مع الاكتئاب.. فيديو

روى المطرب حسام حبيب، كواليس تجربته مع الاكتئاب، قائلا: "مريت بفترات طويلة كان يغلب عليها النوم كثيرا".

وأضاف المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "البعض اعتبر الفترات الطويلة التي كان يغلب عليها النوم علامة على الاكتئاب، ولكن بروح متفائلة".

وأشار: "زرت طبيبة متخصصة قدمت لي قائمة بأعراض الاكتئاب، وأدركت أن ما أعانيه يمكن علاجه"، متابعا أنه رغم زياراته المتعددة للأطباء النفسيين، إلا أنه كان يشعر بأنه أكثر ذكاء منهم وكان يسعى للشعور بأنه ضحية.

وأوضح أن نظرته تجاه العلاج تغيرت بعد نصيحة أحد الأطباء بالعودة إلى الصلاة، وهو ما أحدث تحولا في نظرته للحياة والخالق، مشددا أهمية الدعم النفسي لتجاوز تلك المرحلة.

واسترسل: "انفصال أبويا وأمي أصعب فترة في حياتي"، مضيفا: "الفترة دي أثرت فيا وخلتني دايما عايش في رعب من الانفصال عن أي حاجة بحبها وخوف زيادة وفي الآخر مش بوصل لنتيجة".

وأوضح أنه عانى من وسواس قهري ظهر بعد تعرضه لحوادث كثيرة في بداية حياته، منها مشاكل أدت إلى انفصال والده ووالدته، وهو ما أثر فيه بشكل كبير.