عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لها معنى كبير في حياتي.. حسام حبيب يكشف سر احترامه للمرأة.. فيديو

حسام حبيب
حسام حبيب

قال المطرب حسام حبيب، إن أقدار ربنا لا يمكن تغييرها ونرضى بها على كل حال.

txt

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

txt

مريت بفترات طويلة.. حسام حبيب يكشف كواليس تجربته مع الاكتئاب.. فيديو

وأضاف المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "عشت مع أمي وعلمتني الكثير ليتولد لدي إحساس الحب والاحترام للمرأة"، متابعا: "بقى لها معنى كبير في حياتي، مش بس عشان هي أمي لكن عشان شوفت الست في بعض المواقف بتكون بمية راجل".


واسترسل: "لما كنت بحب واحدة وأنا صغير واتخانقنا وهي غلطت فيا أكتر، أنا كنت بدور أنا عملت إيه عشان هي توصل لكدا، لإني كنت بحس إني غلطان على طول، وكنت بطلع عذر، لأن لو مفيش عذر فالعلاقة انتهت".

 

أصعب فترة في حياتي


واسترسل: "انفصال أبويا وأمي أصعب فترة في حياتي"، مضيفا: "الفترة دي أثرت فيا وخلتني دايما عايش في رعب من الانفصال عن أي حاجة بحبها وخوف زيادة وفي الآخر مش بوصل لنتيجة".

 

وأوضح أنه عانى من وسواس قهري ظهر بعد تعرضه لحوادث كثيرة في بداية حياته، منها مشاكل أدت إلى انفصال والده ووالدته، وهو ما أثر فيه بشكل كبير.
 

حسام حبيب الإعلامية منى عبدالوهاب المطرب حسام حبيب برنامج ع المسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

سوناك: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

ترشيحاتنا

موجهة الشكر لـ مصر.. سلطنة عمان تستقبل جرحى فلسطينيين من غزة للعلاج |صور

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

البيت الأبيض يعلق على رفض زعماء الجاليات الإسلامية دعوة بايدن للإفطار

العرافة بسمة وهبة| إبراهيم سعيد يشتبك مع محمد صلاح ورضا عبدالعال.. تفاصيل

سوناك: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقادير المظبوطة لعمل الكحك الناعم البلدي

اوعى تشتريها.. «سلامة الغذاء» تحذر من نوع جبنة موتزريلا ينتشر بالأسواق

بشرى لسكان تلك المدن| أسعار أراضي الإسكان المتوسط.. اعرف الشروط

بالصور.. أغرب سيارة فولكس فاجن بقوة 20 حصانًا وعجلات خلفية غريبة

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ