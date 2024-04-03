لها معنى كبير في حياتي.. حسام حبيب يكشف سر احترامه للمرأة.. فيديو

قال المطرب حسام حبيب، إن أقدار ربنا لا يمكن تغييرها ونرضى بها على كل حال.

وأضاف المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "عشت مع أمي وعلمتني الكثير ليتولد لدي إحساس الحب والاحترام للمرأة"، متابعا: "بقى لها معنى كبير في حياتي، مش بس عشان هي أمي لكن عشان شوفت الست في بعض المواقف بتكون بمية راجل".



واسترسل: "لما كنت بحب واحدة وأنا صغير واتخانقنا وهي غلطت فيا أكتر، أنا كنت بدور أنا عملت إيه عشان هي توصل لكدا، لإني كنت بحس إني غلطان على طول، وكنت بطلع عذر، لأن لو مفيش عذر فالعلاقة انتهت".

أصعب فترة في حياتي



واسترسل: "انفصال أبويا وأمي أصعب فترة في حياتي"، مضيفا: "الفترة دي أثرت فيا وخلتني دايما عايش في رعب من الانفصال عن أي حاجة بحبها وخوف زيادة وفي الآخر مش بوصل لنتيجة".

وأوضح أنه عانى من وسواس قهري ظهر بعد تعرضه لحوادث كثيرة في بداية حياته، منها مشاكل أدت إلى انفصال والده ووالدته، وهو ما أثر فيه بشكل كبير.

