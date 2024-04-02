عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أبو عاصي: سيد قطب ليس فقيها ونحن صدرنا المفهوم الخاطئ عن القرآن

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبو عاصي

أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصى، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن القرآن الكريم هو كلمة الله الأخيرة للعالمين، وعلينا أن نحسن فهمه وتفسيره.

وتابع "أبوعاصى" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناتى "الحياة" و"إكسترا نيوز": "يبقى لما نيجى نفسره ونفهمه هنفهمه على أننا نريد به هداية العالم ولا نحن نريد به قتال العالم؟"، "بالمنطق هداية العالم وهذا يستدعى أن نفهمه بلغة عالمية وليست بلغة بيئية".

وأضاف أبو عاصي، أننا للأسف صدرنا مفهوم خاطئ عن القرآن بوصفه كتاب دموي، حينما يصدر البعض  بأن القرآن يجب أن يغزو العالم ومن لا يؤمن يبقى الإيمان أو السيف، بل وصل سيد قطب إلى أن المجتمع يصبح جاهليًا إذا لم يُحكم بالقرآن، ويجب رفع السيف عليه".

وقال أبوعاصي، إن سيد قطب فى كتابه "معالم في الطريق" يقول إنه لا يجوز الاجتهاد الفقهى للمجتمع شريطة أن يحكم الإسلام فى الحياة أولًا، وطبعا نحن لا نعلم فى تاريخ العلم أن تطبيق العقيدة والاحتكام بالشريعة فى المجتمع شرط فى الاجتهاد هذا لا نعلمه على وجه الإطلاق".

وتابع: "سيد قطب ليس فقيهًا فهو عنده أن الإسلام دعوته فى الأصل الحرب، الأصل عنده أننا نقاتل الناس جميعًا حتى يسلموا".

 

محمد سالم أبوعاصي الأزهر القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

ترشيحاتنا

الوصل يتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات بالفوز على الجزيرة 3-0

مظاهرة إسرائيلية بقيادة عائلات الرهائن تتوجه إلى منزل نتنياهو

اليوم العالمي لطيف التوحد.. التضامن تضيء مبناها في العاصمة الإدارية باللون الأزرق

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

لعنة غزة تحل على إسرائيل.. ارتفاع العجز المالي بسبب زيادة الانفاق الأمني

حبس عصابة سرقة المنازل في الطالبية والهرم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير| ابتعد عن هذه الأدوية في السحور.. تسبب الجوع الشديد

صدفة الحلقة 23.. رشدي الشامي يتحالف مع غادة لقتـ ل عصام السقا

نصف مبيعات تسلا من السيارات الصينية.. تفاصيل

بعد الإقبال الكثيف على شرائها.. تأخير تسليم سيارة شاومي الكهربائية 7 شهور

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ