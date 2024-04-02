أبو عاصي: سيد قطب ليس فقيها ونحن صدرنا المفهوم الخاطئ عن القرآن

أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصى، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن القرآن الكريم هو كلمة الله الأخيرة للعالمين، وعلينا أن نحسن فهمه وتفسيره.

وتابع "أبوعاصى" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناتى "الحياة" و"إكسترا نيوز": "يبقى لما نيجى نفسره ونفهمه هنفهمه على أننا نريد به هداية العالم ولا نحن نريد به قتال العالم؟"، "بالمنطق هداية العالم وهذا يستدعى أن نفهمه بلغة عالمية وليست بلغة بيئية".

وأضاف أبو عاصي، أننا للأسف صدرنا مفهوم خاطئ عن القرآن بوصفه كتاب دموي، حينما يصدر البعض بأن القرآن يجب أن يغزو العالم ومن لا يؤمن يبقى الإيمان أو السيف، بل وصل سيد قطب إلى أن المجتمع يصبح جاهليًا إذا لم يُحكم بالقرآن، ويجب رفع السيف عليه".

وقال أبوعاصي، إن سيد قطب فى كتابه "معالم في الطريق" يقول إنه لا يجوز الاجتهاد الفقهى للمجتمع شريطة أن يحكم الإسلام فى الحياة أولًا، وطبعا نحن لا نعلم فى تاريخ العلم أن تطبيق العقيدة والاحتكام بالشريعة فى المجتمع شرط فى الاجتهاد هذا لا نعلمه على وجه الإطلاق".

وتابع: "سيد قطب ليس فقيهًا فهو عنده أن الإسلام دعوته فى الأصل الحرب، الأصل عنده أننا نقاتل الناس جميعًا حتى يسلموا".