عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد شائعات انتقال مقر الحكم لـ"العاصمة الإدارية".. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

شهدت الأيام القليلة الماضية بعد تنصيب الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” بشأن انتقال مقر الحكم  فى مصر لـ العاصمة الإدارية بدلا من القاهرة ، الأمر الذى صاحبه حالة من الفكاهة بين رواد السوشيال ميديا بشأن اعتبار سكان القاهرة ضمن محافظات الأقاليم بعد انتشار شائعات بشأن نقل العاصمة من القاهرة إلى العاصمة الإدارية .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الإجتماعى.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

txt

اليوم العالمي لطيف التوحد.. التضامن تضيء مبناها في العاصمة الإدارية باللون الأزرق

txt

خلال حفل التنصيب بمقر برلمان العاصمة الإدارية.. رسائل هامة من حنفى جبالى للرئيس السيسي

txt

خالد عباس: 27 مليار جنيه أرباح شركة العاصمة الإدارية

txt

سنوات جني الثمار.. السيسي يدشن ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة

txt

العاصمة الإدارية الجديدة.. سي إن إن: مشروع طموح للرئيس السيسي وجاذب للشركات العالمية

txt

السفير الفرنسي بالقاهرة: مصر شهدت إنجازات ضخمة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة

txt

تصريحات نارية من رامي ربيعة بشأن كأس العاصمة الإدارية الجديدة

txt

وزيرة الثقافة تفتتح معرض "العاصمة الإدارية الجديدة في عيون أطفال مصر والصين"

txt

مدبولي: شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت 20 مليار جنيه أرباحًا

txt

مشهد مهيب.. السيسي يرفع علم مصر بساحة الشعب في العاصمة الإدارية

txt

رئيس شركة العاصمة الإدارية: تنصيب الرئيس السيسي بمقر البرلمان افتتاح للمرحلة الأولى

txt

برلماني: العاصمة الإدارية تعبر عن الجمهورية الجديدة.. فيديو

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

القاهرة العاصمة الادارية شائعات الرئيس السيسي تنصيب الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. أكثر من العبادة والذكر والصلاة على النبي

ترشيحاتنا

بيبيعوا أطفال على الفيس بوك.. حكم رادع للمتهمين بالاتجار بالبشر في شبرا

حسام حبيب: عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين.. فيديو

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

كله بالأرقام.. حسام حبيب: شيرين حققت نجاحات كثيرة بعد جوازنا.. فيديو

أدعية ليلة القدر آخر جمعة من رمضان.. 3 ساعات للإجابة فهل تتحقق علاماتها اليوم؟

حسام حبيب: شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتوقعي ما يفعله..مكون لغسيل البلاط والسيراميك خطر جدا في هذه الحالة

مسلسل صدفة الحلقة 25.. صاصا يرفض تطليق رباب ممتاز ويقف ضد أهله

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي 2024 .. أكثر من 14 مدينة حول العالم

المداح 4 الحلقة 26.. فتحي عبد الوهاب يهدد صابر بالانتقام منه وعائلته

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ