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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تصريحات نارية من رامي ربيعة بشأن كأس العاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات نجم منتخب مصر رامي ربيعة من معسكر المنتخب استعدادًا لـ كأس العاصمة الإدارية الجديدة .

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: "نقل البطولة إلى مصر أفضل لنا.. ونتمنى إرضاء الجمهور بالأداء والنتائج".

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته باستاد القاهرة ، استعدادا لبطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري ، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم ٢٢ بمواجهة نيوزيلندا ، ومنتخب تونس أمام كرواتيا على أن يلعب الخاسران على المركز الثالث يوم ٢٥ ، بينما يتقابل الفائزان يوم ٢٦ على لقب البطولة .

وبدأ مران منتخب بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب وتسديد على المرمي .

حضر مران منتخب مصر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة .

رامي ربيعه معسكر منتخب كاس العاصمة الادراي العاصمة الإدراية الجديدة

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