خلال حفل التنصيب بمقر برلمان العاصمة الإدارية.. رسائل هامة من حنفى جبالى للرئيس السيسي

استقبل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، الرئيس السيسي بعد وصوله لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب.

خلال تنصيب الرئيس السيسي.. حنفي الجبالي: نحن أمام مرحلة فارقة من عمر الوطن

أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، امتزجت بين جدارنه الحداثة والتطور، و أصالة تاريخ البرلمان المصري العريق.

وقال حنفي الجبالي، خلال كلمته التي ألقاها، بمقر مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية، خلال تنصيب الرئيس السيسي، أنه نحن أمام مرحلة فارقة من عمر الوطن كثرت بها التحديات وتعاظمت المسئوليات، جاء السباق الرئاسي فأستحضر الشعب المصري مواقفكم القوية واصطف بشكل غير مسبوق امام صناديق الاقتراع.

وتابع رئيس مجلس النواب، أن الشعب تمسك بكم، في إدراك منه لحجم المسئولية ومؤكدا لرغبنه على استكمال مسيرة البناء والتنمية فأختاركم مجددا الثقة في سيادتكم قائدا وزعيما.

رئيس مجلس النواب: الرئيس السيسي حرص على مساندة المرأة والشباب

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الوطن شهد تحت قيادة الرئيس السيسي تغييرات ملموسة، حيث سعى الرئيس السيسي لترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية مساندة المرأة والشباب والنهوض بمكانتهما في المجتمع.



وأضاف “جبالي” خلال كلمته بحفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، أن الرئيس السيسي حرص أيضًا على إصلاح النظام الاقتصادي رغم كل التحديات التي واجهت البلاد.



وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية حرص الرئيس السيسي على توفير له كافة سبل الدعم.

رئيس مجلس النواب للسيسي : جائزة بطل السلام من البرلمان الأورومتوسطي تتوج جهودكم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له دور فاعل في احتواء الاحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة ".

وقال حنفي جبالي في كلمته خلال حفل تنصيب الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية: "الرئيس السيسي سعى لتخفيف معاناة اهل غزة ".

وأضاف حنفي جبالي:" الرئيس السيسي وجه أيضا بفتح المنافذ الجنوبية للسماح للسودانيين بالدخول في أعقاب الأزمة السودانية الأخيرة ".

مجهودات الرئيس السيسي

وتابع حنفي جبالي:" مجهودات الرئيس السيسي نالت استحسان المجتمع الدولي وجاء قرار برلمان البحر الأبيض المتوسط باختيار سيادتكم للحصول على جائزة بطل السلام لعام 2024 تتويجا لجهودكم الفريدة التي بذلتموها في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ".

واكمل حنفي جبالي:" تاريخنا المصري يشهد على الكثير من الشخصيات الرائدة الذين واجهوا الكثير من العقبات بشجاعة وثبات "، مضيفا:" في الأوقات الفاصلة يحتاج الوطن أصحاب المواقف القوية ولا يخفى علينا ان الطريق نحو التقدم والازدهار محفوفا الصعوبات ".

حنفي الجبالي لـ السيسي: مجلس النواب يعاهدكم على دعم عملية البناء والتنمية

وجه المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، حديثه للرئيس السيسي قائلا"أدعوكم لمواصلة العمل للارتقاء بمصرنا الغالية حتى تبلغ ما تستحقه من مكانه دون الالتفات لأصوات الجهل..

وقال حنفي الجبالي، خلال كلمته التي ألقاها، بمقر مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية، خلال تنصيب الرئيس السيسي، أن مجلس النواب يعاهدكم كما يعاهد شعب مصر على دعم عملية البناء والتنمية ويتحمل بكل إخلاص مسئولياته وأن يواصل بكل عزم وإصرار تحقيق أمال وطموحات الشعب المصري.

وتابع رئيس مجلس النواب، أن حفظ الله مصر الكنانة وجعلها أرض الأمن والأمان وواجهة الامن والاستقرار، فسر على بركة الله يا سيادة الرئيس فمصر معمكم قادرة على استكمال مسيرة البناء والتمية والإزدهار.

رئيس النواب: برلمان دول المتوسط يختار السيسي «بطل السلام» في 2024

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنَّ قرار برلمان البحر الأبيض المتوسط، باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للحصول على جائزة بطل السلام لعام 2024 تتويجًا لجهوده الفريدة المبذولة في تحقيق السام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف جبالي، خلال مراسم حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بمقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية، والتي نقلتها «إكسترا نيوز»، أنَّ التاريخ المصري يشهد على الكثير من الشخصيات الرائدة والقادة الذين واجهوا ما اعترضهم من عقبات ومعضلات بشجاعة وثبات، وأثبتوا ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.

وتابع رئيس مجلس النواب: «وفي هذه الأوقات الفاصلة يحتاج الوطن إلى أصحاب المواقف القوية القادرين على تجاوز العقبات بثقة واقتدار».

\