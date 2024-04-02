بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية.. رئيس مجلس النواب ووكيلي المجلس في استقبال الرئيس السيسي

استقبل الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، الرئيس السيسي بعد وصوله لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب.

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لتأدية اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

ووفقا لنص المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب ويكون على النحو الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.