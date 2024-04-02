عزف السلام الوطني فور وصول الرئيس السيسي لمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية

عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية فور وصول الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لتأدية اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

ووفقا لنص المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب ويكون على النحو الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.