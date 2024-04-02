تطوير كبير| مصر تنفذ خطة دقيقة لإدخال التكنولوجيا بالتعليم في عهد السيسي

حرصت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تنفيذ خطة دقيقة لإدخال التكنولوجيا في التعليم في إطار جهود تطوير نظام التعليم في مصر .

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز ملامح رحلة إدخال التكنولوجيا في التعليم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي من المقرر أن يتم استكمالها في الفترة الرئاسية الجديدة .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بفضل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بضرورة إدخال التكنولوجيا في التعليم ، نجحت الوزارة خلال السنوات الأخيرة في التوسع في البيئة التكنولوجية في المدارس من خلال تركيب السبورات الذكية في المدارس الثانوية .

حيث نجحت وزارة التربية والتعليم في تجهيز البنية التكنولوجية لعدد (2474) مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد (2391) مدرسة ، و توفيرأكثر من (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي ، كما تم توفيرأكثر من (3.317883) جهازتابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية



ونجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا في إطلاق عدد من المنصات التعليمية الإلكترونية عبر الانترنت ، أبرزها :

بوابة التعليم الالكتروني على موقع التعليم https://moe.gov.eg/elearningenterypage/#

بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/home

بوابة المناهج على بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/

منصة المذاكرة الرقمية “ذاكر” https://study.ekb.eg/?f

منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

منصة حصص مصر https://www.hesas.eg/home

منصة التعليم المصري https://eduhub.moe.gov.eg/

"مدرستنا بلس" و “اسأل فهيم”.. تطبيقات إلكترونية لمساعدة طلاب المدارس

وكان قد أطلقت وزارة التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، عن تطبيقات إلكترونية أطلقتها لطلاب المدارس ، في إطار إدخال التكنولوجيا في التعليم .

قال الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي إن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع متابعة قنوات مدرستنا ١ و ٢ و٣ حسب المرحلة التعليمية، مؤكداً أنه تم إطلاق تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية، ويستخدمه 5 ملايين طالب في المراحل المختلفة، كما يستخدمه أولياء الأمور .

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي أنه أثناء الامتحانات يصل الاستخدام اليومي لـ تطبيق “مدرستنا بلس” إلى ٢ مليون مستخدم في اليوم الواحد .

كما أعلن نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي ، عن قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإطلاق تطبيق آخر وهو تطبيق “اسأل فهيم” .

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي ، أن تطبيق “اسأل فهيم” ينقل للطالب معلما مساعدا باستخدام الذكاء الاصطناعي ، حيث يستطيع تطبق “اسأل فهيم” مساعدة الطالب على التحصيل الدراسي.

نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة

كما حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس كي يستطيع الطالب الحصول على نسخة منها مجانًا، كما وجه أيضا بتكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، فضلا عن إمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يتوافر عليه كافة الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏ https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

وقد حرصت الوزارة، في إطار المحتوى المقدم، على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج ، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

كما تشمل الأسئلة جميع المواضع محل التقييم فى الوحدات الدراسية لتكون الاسئلة بمثابة أداة تعلم وتقييم ذاتي للطالب.

ويأتي إطلاق هذا المحتوى التعليمي على موقع الوزارة في إطار جهود الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتاحة من قنوات ومنصات تعليمية؛ من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب والأسرة المصرية وتحقيق جودة التعليم والتعلم.



قنوات مدرستنا التعليمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تم تطوير منظومة القنوات التعليمية بإطلاق قنوات مدرستنا التعليمية ، حيث تم الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في قنوات مدرستنا ١ و ٢ و ٣ ، والتي يتم الاستفادة منها في حصص المشاهدة، ويتم الإعلان عن جداولها داخل المدارس لتعظيم استفادة الطلاب منها.