عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تطوير كبير| مصر تنفذ خطة دقيقة لإدخال التكنولوجيا بالتعليم في عهد السيسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حرصت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تنفيذ خطة دقيقة لإدخال التكنولوجيا في التعليم في إطار جهود تطوير نظام التعليم في مصر .

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز ملامح رحلة إدخال التكنولوجيا في التعليم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي من المقرر أن يتم استكمالها في الفترة الرئاسية الجديدة .

 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بفضل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بضرورة إدخال التكنولوجيا في التعليم ، نجحت الوزارة خلال السنوات الأخيرة في التوسع في البيئة التكنولوجية في المدارس من خلال تركيب السبورات الذكية في المدارس الثانوية .

حيث نجحت وزارة التربية والتعليم في تجهيز البنية التكنولوجية لعدد (2474) مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد (2391) مدرسة ، و توفيرأكثر من (37) ألف شاشة تفاعلية  لمدارس التعليم الثانوي ، كما تم توفيرأكثر من (3.317883) جهازتابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية 
 

ونجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا في إطلاق عدد من المنصات التعليمية الإلكترونية عبر الانترنت ، أبرزها :

 

"مدرستنا بلس" و “اسأل فهيم”.. تطبيقات إلكترونية لمساعدة طلاب المدارس

وكان قد أطلقت وزارة التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، عن تطبيقات إلكترونية أطلقتها  لطلاب المدارس ، في إطار إدخال التكنولوجيا في التعليم .

قال الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي إن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع متابعة قنوات مدرستنا ١ و ٢ و٣ حسب المرحلة التعليمية، مؤكداً أنه تم إطلاق تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية، ويستخدمه 5 ملايين طالب في المراحل المختلفة، كما يستخدمه أولياء الأمور .

 

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي أنه أثناء الامتحانات يصل الاستخدام اليومي لـ تطبيق “مدرستنا بلس” إلى ٢ مليون مستخدم في اليوم الواحد .

كما أعلن  نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي ، عن قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإطلاق تطبيق آخر وهو تطبيق “اسأل فهيم” .

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي ، أن تطبيق “اسأل فهيم” ينقل للطالب معلما مساعدا باستخدام الذكاء الاصطناعي ، حيث يستطيع تطبق “اسأل فهيم” مساعدة الطالب على التحصيل الدراسي.

نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة

كما حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس كي يستطيع الطالب الحصول على نسخة منها مجانًا، كما وجه أيضا بتكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، فضلا عن إمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يتوافر عليه كافة الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

 

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي: 
‏ https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning 

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

وقد حرصت الوزارة، في إطار المحتوى المقدم، على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج ، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

كما تشمل الأسئلة جميع المواضع محل التقييم فى الوحدات الدراسية لتكون الاسئلة بمثابة أداة تعلم وتقييم ذاتي للطالب.

ويأتي إطلاق هذا المحتوى التعليمي على موقع الوزارة في إطار جهود الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتاحة من قنوات ومنصات تعليمية؛ من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب والأسرة المصرية وتحقيق جودة التعليم والتعلم.
 

قنوات مدرستنا التعليمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تم تطوير منظومة القنوات التعليمية بإطلاق قنوات مدرستنا التعليمية ، حيث تم الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في قنوات مدرستنا ١ و ٢ و ٣ ، والتي يتم الاستفادة منها في حصص المشاهدة، ويتم الإعلان عن جداولها داخل المدارس لتعظيم استفادة الطلاب منها.

التعليم السيسي المدارس نظام التعليم التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

بعد قليل.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

غير آدمية.. إعلامى يفجر مفاجأة حول عينة رمضان صبحي

صيف ولا شتا.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية خلال طقس اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

العمل في 10 سنوات.. البطالة تنخفض لـ6.9%.. وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه

القضاء على الإرهاب وتوحيد صفوف الشعب| عهد الرئيس السيسي يعيد الأمن والاستقرار للمواطن المصري

مصر تدين هجوم الاحتلال لاستهداف موظفى إغاثة دوليين في قطاع غزة

إحالة سيدتين بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة السيدات في الأميرية إلى المحكمة

في طريقه لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية.. موكب مهيب للرئيس السيسي

صدمة للجماهير.. الزمالك يختفي عربيا وأفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفخراني لصدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

بتترعب منها.. 4 نصائح للتغلب على خوفك من الكلاب

بعد تصريحاتها النارية.. ريم البارودي عن ريهام سعيد: ماذا تعرف عن «الأيكوس»

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ