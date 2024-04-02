خالد عباس: 27 مليار جنيه أرباح شركة العاصمة الإدارية

أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن iناك نسب إشغال منذ مدة ووزارة الإسكان، مشيرا إلى أنه لدينا طلبات كثيرة لتركيب عدادات كهرباء وغاز ومياه، زيادة على زيادة خطوط المواصلات من وإلى العاصمة يوميا.

وقال خالد عباس، خلال تصريحات للتغطية الخاصة التي قدمها الإعلامي “أحمد موسى”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشركة حققت أرباح بنسبة 25 - 30% عن العام الماضي، بقيمة تصل لـ27 مليار جنيه، مع دفع ضرائب تقترب من 8 مليارات جنيه مقارنة بـ5.5 مليار العام الماضي.

وتابع رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن العاصمة الإدارية كانت في أبهى صورها لحفل تنصيب الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه أوجه الشكر لكل الجهات التي ساهمت في حفل التنصيب.