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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف عن خلاف وأزمة جديدة بين الأهلي وحسام حسن والسبب مفاجئ

صدى البلد

 

ألقى الإعلامي أحمد شوبير الضوء على تصاعد الخلافات بين النادي الأهلي وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، نتيجة الخلاف حول اللاعبين الدوليين ومشاركتهم في معسكرات الفراعنة القادمة.

في تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على أون سبورت إف إم، أكد شوبير أن اتحاد الكرة حصل على موافقة رسمية من الأندية لضم اللاعبين الدوليين قبل الفترات الدولية بأسبوع كامل، ولكن الأهلي رفض طلب حسام حسن وأبدى عدم موافقته على هذا القرار.

وأوضح شوبير أن الأهلي يدعم المنتخبات الوطنية، لكنه غير موافق على طلب حسام حسن، وسيلتزم بمواعيد الأجندة الدولية بشكل صارم.

 تهديدات بصدام محتمل

وأشار شوبير إلى أن هذا الرفض قد يؤدي إلى صدام محتمل بين الأهلي وجهاز حسام حسن خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك النادي بموقفه بشأن مواعيد الأجندة الدولية.

في سياق متصل، حقق الأهلي فوزًا مهمًا على الإسماعيلي في مباراة الأمس ضمن الجولة العشرين من بطولة دوري Nile، ويستعد الآن لمواجهة الجونة في الجولة المقبلة من البطولة.

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