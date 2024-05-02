شوبير يكشف مفاجأة عاجلة حول مستجدات الخلاف بين كلوب ومحمد صلاح

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في الخلاف الدائر مؤخرا بين النجم محمد صلاح ومدربه في ليفربول يورجن كلوب.

وأكد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، أن الخلاف لم ينته بعد، حيث لم يتم لقاء الثنائي منذ المشادة التي حدثت في مباراة وست هام.

وفيما يتعلق بموقف محمد صلاح، أشار شوبير إلى غضبه واستيائه الشديد من جلوسه على دكة البدلاء في المباريات الأخيرة.

وأعرب عن أمله في حل الخلاف بين صلاح وكلوب قريبًا، مع تمنيه عدم تأثير ذلك على أداء النجم المصري مع منتخب مصر.

وفي ختام حديثه، ألمح شوبير إلى استمرار الخلاف بين صلاح والتوأم حسام وإبراهيم حسن، مؤكدًا عدم حدوث أي تواصل لحل الأزمة حتى الآن.