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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح بقميص ليفربول للموسم الجديد 2024 /2025

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشورًا عبر حسابه على فيسبوك.

وكشف عن تواجد محمد صلاح بقميص ليفربول للموسم الجديد 2024/2025.

وحسم كابتن منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدًا إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الأنباء المُترددة عن تراجع اتحاد جدة عن ضم صلاح.

 

صلاح مستمر مع الريدز بسبب كلوب

ودخل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في أزمة مع يورجن كلوب، خلال مباراة الريدز أمام ويست هام ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وقالت تقارير صحفية بريطانية، إن محمد صلاح قرّر عدم الرحيل إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وسيظل مع ليفربول أو الرحيل إلى فريق أوروبي في الصيف.

الانتقال إلى الدوري السعودي الدوري الإنجليزي بطولة الدوري الإنجليزي دخل محمد صلاح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

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