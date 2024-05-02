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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 لاعبين.. غيابات الأهلي أمام الجونة في بطولة الدوري

صدى البلد

 يواجه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد هاني وأحمد عبد القادر، تحديات الإصابة خلال مران اليوم الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة الجونة في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري Nile المقررة يوم السبت المقبل.

 إصابات تطارد ثنائي الأهلي

وأشارت التقارير إلى أن محمد هاني يعاني من كدمة بسيطة في كاحل القدم، تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي، بينما تعرض أحمد عبد القادر لإصابة في العضلة الخلفية، مما حال دون استكماله للمباراة.

 القرار الأقرب

من المتوقع أن يتم استبعاد الثنائي من مباراة الجونة، لضمان سلامتهم ومنحهم الوقت الكافي للشفاء والعودة بقوة في المرحلة المقبلة. يأتي هذا القرار في ظل وجود بدائل متاحة للمدرب لتعويض غيابهما.

 غيابات مؤثرة

من الجدير بالذكر أن الأهلي سيفتقد خدمات رامي ربيعة بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى عدم جاهزية محمد الشناوي بشكل كامل للمشاركة في هذه المباراة، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الفريق قبل هذا اللقاء المهم، فضلا عن غياب محمد هاني وأحمد عبد القادر.

محمد هاني محمد الشناوي مباراة الجونة غيابات الاهلي أحمد عبد القادر

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