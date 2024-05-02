62 مليار جنيه.. مبادرة ابدأ تعلن مفاجأة سارة للمستثمرين| فيديو

أكد المهندس محمود شكري مدير مشروعات بـ مبادرة أبدا، أن عمر المبادرة عامين، وتم العمل على 84 فرصة صناعية، وتم تحويل 24 لشركات قائمة، وأن هناك فرص صناعية كثيرة في الفترة المستقبلية، وأن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المبادرة تقدر بـ 62 مليار جنيه.

وأضاف في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي، أنه تم الاهتمام بالمنظومة الصناعية لحل أي مشكلة تواجه أي مصنع، وأن هناك تحديات كثيرة تمت منها التمويل.

ولفت إلى أن مبادرة ابدأ قامت بتطوير أشياء كثيرة، وتم التفكير خارج الصندوق، وطلب من الرئيس السيسي بإطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، وهو متخصص لاستثمار الصناعي في مصر.

وتابع أن قيمة الأصدار الأول له 2.5 مليار جنيه، وأنه سيتم طرحه في البورصة المصرية لضمان الشفافية، لكل المستثمرين، وطالب من جميع المستثمرين والبنوك والأفراد للاستثمار في البنوك.