مطرب القناع.. كابوتشي يطرح أغنية تيجي تيجي على يوتيوب

طرح كابوتشي، المطرب صاحب القناع الأبيض، أغنيته الجديدة «تيجي تيجي» عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية الرقمية.

اغنية «تيجي تيجي»، أول اغاني البوم كابوتشي الذي اختار له عنوان

«تورته» الذي يجمع بين موسيقى الراب والتراب.

كلمات اغنية تيجي تيجي

تقول كلمات اغنية «تيجي تيجي»: "

ماتيجي تيجي تيجي نتقابل, ويلا بينا لسه هتعدي الجمايل، القمر حلو بره وانا متفائل، مجنون بحبي ليكي بس في الحقيقه عاقل، بيبي فاضية نصاية، أوي نخليها ربعاية، وبالمره اقول علي الي في قلبي واللي حاسه انا جوايا، انتي من زمان عجباني

من اول نظرة وانتي خطفاني، قمرايا مجنناني وفي عشقي ليكي مثبتاني".

يضم ألبوم "تورته" 9 أغنيات من كلمات وألحان وتوزيع كابوتشي، بمشاركة عدد من صناع الموسيقى، في تجربة تمزج بين أنماط الراب والتراب والبوب والموسيقى الإلكترونية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تقديم محتوى مختلف عن السائد، ومن أبرز أغانيه «سوكيت»، و«قلبي دق دق»، و«ريداني».

ويعتمد كابوتشي في ظهوره الأول على عنصر الغموض البصري، من خلال ارتداء قناع أبيض بشكل دائم، في محاولة لتحويل تركيز الجمهور من الشكل إلى الموسيقى، وهو توجه أصبح حاضرًا بقوة في السوق الغنائي، خاصة مع صعود المنصات الرقمية.