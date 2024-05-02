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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عرض شم النسيم.. اشتري أحدث إصدار لجهاز بلايستيشن 5 بسعر مفاجأة

أحدث إصدار لجهاز
أحدث إصدار لجهاز بلايستيشن 5

أخيرا، قامت سوني بتخفيض جهاز PlayStation 5 Slim Disc لأول مرة بعد إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر. قدمت سوني جهاز PlayStation 5 Slim الجديد بسعر 54990 روبية هندية، ومع خصم بقيمة 5000 روبية أصبح الآن متاحًا بسعر مخفض قدره 44990 روبية هندية أي ما يعادل حوالي 25 ألف جنيه مصري.

تقدم سوني جهاز PS5 Slim مع الطرازين CFI-2008A01 و CFI-2008B01، والذي يُباع الآن بسعر 49990 روبية على Amazon و Flipkart وغيرهما من الشركاء. ومع ذلك، سيظل السعر كما هو حتى 14 مايو 2024 ، أو حتى نفاذ الكمية. يمكن للمستخدمين المهتمين أيضًا الحصول على جهاز بلاي ستيشن المفضل لديهم من Croma و Sony Center و Vijay Sales وغيرها من تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت.

مواصفات جهاز Sony PlayStation 5 Slim تم إطلاق جهاز Sony PlayStation 5 Slim بوحدة المعالجة المركزية x86-64 AMD Ryzen Zen 2 ويتميز بمحرك رسومات AMD Radeon RDNA 2 و تقنية تتبع الأشعة. كما أنه يأتي مع سعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت مما يحسن أوقات تحميل الألعاب. يمكن للجهاز إخراج ما يصل إلى 120 إطارًا في الثانية مع معدل تحديث 120 هرتز للحصول على إطارات عالية سلسة وسلسة.

تشمل الميزات الأخرى تجربة صوت غامرة مع تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد والملاحظات اللمسية وغيرها. كما أنه يصدر مع تحكم لاسلكي DualSense. أصبح جهاز PS5 Slim الآن متاحًا بثلاثة ألوان جديدة في وقت سابق من هذا العام، وهي الأحمر البركاني والأزرق الكوبالتي والفضي الاسترليني، كجزء من مجموعة Deep Earth.

PlayStation 5 Slim Disc مواصفات جهاز Sony PlayStation 5 Slim

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